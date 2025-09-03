ام أمينة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأمومة في ظل الأحكام الإجتماعية ... دعوة للإنصاف
في عالمٍ يُفترض أن يحتفي بالأمومة تُواجه المرأة بعد أن تصبح أماً سلسلة من التوقعات التي لا تنتهي
و كأنها لم تعد تملك الحق في أن تكون إنسانة لها مشاعر و رغبات و طموحات
يُنظر إليها ككائن يجب أن يكون صبورًا بلا حدود و قويًا بلا تعب و متفانيًا بلا شكوى
و كأن الأمومة تلغي إنسانيتها وتحوّلها إلى آلة للعطاء المستمر و إذا ما تجرأت على التعبير عن ألمها أو إرهاقها تُقابل باللوم أو الإستهزاء :
" من طلب منك إنجاب الأطفال ؟ "
" أنتِ لا تفعلين شيئًا ! "
" لماذا تبكين ؟ "
" أنتِ كسولة ! " و غيرها ...
من العبارات التي تُقال بلا رحمة و غالبًا من نساء أخريات و كأننا نسينا أن الأم تحتاج إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى
تُحاصر الأم بين خياراتها الشخصية و المجتمعية
فإن اختارت العمل تُسأل :
" من سيرعى أطفالك ؟ "
وإن تركت العمل تُتهم بأنها تخلّت عن طموحها
و إن إعتمدت على الحضانة تُنتقد بأنها تترك أطفالها للغرباء
و إن بقيت في المنزل يُقال إن زوجها يعمل و هي مرتاحة
و إن كانت مطلقة تُهمّش و تُعامل و كأنها عبئ
و إن خرجت لتستمتع بوقتها تُهاجم بأنها غير مسؤولة
كل هذه الأحكام تُلقى عليها و كأنها فقدت حقها في أن تعيش حياة متوازنة تجمع بين الأمومة و الذات
لكن الحقيقة التي يجب أن تُقال بصوتٍ عالٍ الأم إنسانة تحب أطفالها لكنها تحتاج إلى الراحة و إلى الفهم و إلى مساحة تُعبّر فيها عن نفسها دون خوف من الحكم
الأمومة ليست نهاية الذات بل إمتداد لها و هي ليست تضحية تُطلب بلا مقابل بل علاقة إنسانية عميقة تستحق الإحترام و الدعم
فلنُعيد النظر في الطريقة التي نتعامل بها مع الأمهات و لنكن أكثر رحمة و أكثر تفهّمًا و أكثر دعمًا لأن الأم في نهاية المطاف هي قلب المجتمع وإذا أرهقناها أرهقنا الحياة كلها
أتمنى أن ينال إعجابكن
شكرا لكن
.....
