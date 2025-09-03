تشكشوكة البصل مع الطماطم

إلياس
السلام عليكم
أحبتي جئتم هذا اليوم بـ أكلة بسيطة و سهلة التحضير لكن بالنسبة لي من أحب الأطبااااق لأنني اجد ذوقها طيب جدااااا....
التحضير : -03 حبات بصل مقطع طويل
-05 حبات طماطم حمراء كبيرة مقطعة قطع صغيرة
-03 فصوص ثوم
-03 حبات بيض (لمن يرغب بطعم البيض).
-ملعقة فلفل احمر مهروس (افضله حلو)
-حبة فلفل لمن يحب الحار
-ملح ، فلفل اسود ، حمّار (فلفل احمر)...
التحضير:
تقلي البصل جيدااامع الزيت و حبات الثوم و التوابل +الفلفل الاحمر حين يذبل البصل جيدااا اضيفي الطماطم المقطعة و اتركي الكل ينضح في ماء الطماطم حبذا لو تكون النار هادئة حتى لا تضيفين الماء في الاخير حين تنضج اضيفي حبات البيض اذا كنتي تحبين طعم البيض و الا ستكون لذيذة ايضا دون بيض
