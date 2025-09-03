ما الشيء البسيط الذي يسعدك في يومك

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
أحيانا السعادة لا تحتاج أشياء كبيرة ولا أحداث استثنائية بل يكفي تفصيل صغير يلمس القلب ويغير مزاجنا

قد تكون ابتسامة صادقة من شخص نحبه


076cd1544dfbd36bb66aceefb0b5827b.webp


فنجان قهوة في الصباح

e694654ae1e85cae6079b646beafcc4b.webp


كلمة طيبة

264f768d2bf142e127f1160fe95ab0f3.webp


أو حتى لحظة هدوء مع النفس

f6806ccd982e129fed7be8e080ffd29e.webp



ما هي أبسط الأشياء التي ترسم على وجهك ابتسامة وتجعلك تشعر بالرضا وسط زحمة الحياة؟

شاركونا أبسط الأشياء التي تسعدك
 
حاليا أكثر شي ء يفرحني أن تكون أمي بخير

يعني أن لاتتألم والدتي

هذا يجعلني أشعر بسعادة وراحة

شفاهالله ورعاها


موضوع رائع عزيزتي

تقبلي مروري
 
ربي يحفظلك الوالدة ويشافيها شفاء تاما وما يحرمكش من ابتسامتها ووجودها جنبك الأم يا عزيزتي السلطانة هي البركة والسند وبدعواتها تتهنى القلوب وتتفتح أبواب الخير
ربي يفرحك دايما بصحتها ويديمها تاج فوق راسك
سعدت بمرورك الدافئ عزيزتي
تحيتي لك
 
سهر الليل في الجبال تسعدني تقتلني تعوقني !
 

ماشاء الله فعلا جميل جدا السهر في الليل مع هدوء الطبيعة و النسمات المنطقة امممم والشواء على الجمر اجمل من كل شيء هههه
اسعدني مرورك العنقاء شكرا لك
تحيتي
 
أكثر شيء يسعدني، لحظة هدوء مع النفس، وفنجان قهوة
 
راحة البال و الإبتعاد عن الضغوطات و عائلتي و أحبتي بخير هي ما يجعل يومي سعيد لأن بها يتحقق كل شيئ
مشكورة على الموضوع
 
مداعبة الأطفال واللعب معهم …
 
صحة بناتي و عافيتهم.. الحمد لله دائما و أبدا
 
أكثر شيء صلاتي في وقتها و تلاوة كتاب الله عزوجل ثم يسعدني هو أن أرى أمي و اخوتي و زوجتي لاباس عليهم و طاعة و بر الوالد رحمه الله تعالى
 
الكلمة الطيبة ..
 
كلّ صنائع المعروف تسعدني
كلمة طيبة .. جاست شباب ما توقعتوش
نتلاقا صديقة عزيزة عليا بزاف ..
وطبعا أن يكون كل من أحبهم بخير ^^
 
كي نشوف ولدي وبنتي بصحة وعافية الدنيا مافيها
 
