ما الشيء البسيط الذي يسعدك في يومك

Oktavio_hinda
أحيانا السعادة لا تحتاج أشياء كبيرة ولا أحداث استثنائية بل يكفي تفصيل صغير يلمس القلب ويغير مزاجنا
قد تكون ابتسامة صادقة من شخص نحبه
فنجان قهوة في الصباح
كلمة طيبة
أو حتى لحظة هدوء مع النفس
ما هي أبسط الأشياء التي ترسم على وجهك ابتسامة وتجعلك تشعر بالرضا وسط زحمة الحياة؟
شاركونا أبسط الأشياء التي تسعدك
