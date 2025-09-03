الروتين اليومي ..هل جربتو هذا الاحساس؟

كل يوم نفس الوجوه.. نفس الخطوات.. نفس الأحداث تقريبا
الروتين يقتل فينا الحماس شوية بشوية يخلي الواحد يحس روحو عايش مي بلا طعم كأنو الأيام تتشابه وما بقابقيناش نفرقو بين البارح واليوم والغدوة

أنا شخصيا مرات نحس قلبي مخنوق من التكرار ونقول في نفسي واش لازمني نغير باش نرجع للحياة لونها؟

حابة نسمع منكم..
هل تحسو بنفس الشي؟ وكيفاش تكسرو الروتين وتخليو حياتكم أخف وأجمل؟
 
طبعا الروتين ممل لكن مع الحركه تتغير الامور ..
 
الفكرة أنو لازم دخل حاجة جديدة وتحس عقلك ووقتك رايح معاها... حاجة يكون فيها شعور بالانجاز .. لانو الشعور بالانجاز هو الي يخلق الحافز بداخلك
هذاك الاحساس جاني في فترة من الفترات.. عمل بيت بيت عمل والكثير من الملل فقررت نعمل اشتراك في دورة علمية اون لاين استهلكت مني ثلاث سنوات دراسة والحمد لله انتفعت بها وفتحت لي افاق جديدة في تخصصي...

البروبلام انو حنا نقارعو انو الروتين يتكسر وحدو بفعل فاعل... بصح الاصل انو انت لازم تجر روحك وتبوسيها باه تبدل المسار تع حياتك

حاولي تشوفي وين عندك ميول وغرقي روحك في حاجة جديدة
 
كي تولي الأيام تمشي بنفس المنوال و نفس الوجوه و نفس الحكايات الواحد يبدأ يحس روحو عايش بصح بلا روح
الروتين يخنق و يسرق منا الحماس شوية بشوية
لكن الحل ماشي بعيد يكفي أننا نبدلو في بعض الأمور مثلا نجرب حاجة جديدة أو نخرج من المألوف و نخلق لحظات فيها حياة. الحياة تستاهل نعيشوها بالألوان و تفاؤل ماشي نتبعو الأفكار السلبية و التفكير الممل
مشكورة على الموضوع
 
الروتين شيء ملل لكي أن نقوم و نملأ وقت فراغنا في كل ما يفيد لكي نخرج على كل هو مألوف و نبعد عنا كل الافكار السلبية و نعيش كل يوم يومه
بورك فيك على طرحك القيم و المميز
 
الروتين قتلنا، حتى كي نبغو نخرجو في المدينة نفس الأماكن وأحيانا نفس الأشخاص، يعني هي ازمة دولية😂 وحتى واحد ماراضي بيه، ومور الي جوزنا كورونا ولينا نقولو الروتين الي تعرفو خير من الروتين الي ما تعرفوش، وأحسن حاجة لكسر الروتين مشاهدة أفلام كوميدية أو زيارة للأقارب او الأصدقاء الي عندهم روح الدعابة، لأن الضحك يعدل المزاج
 
الروتين مملّ 😅 معندناش حتى فلوس كافي باش ندورو حول العالم ، معليش مكتوبنا 😅

صراحة انا ما نحسش بالملل ايام الدراسة لانو الروتين بحد ذاته متعب ما يخليش تملي..
كل يوم لازم تبكري تقراي تسطاجي وهكذا ..
بصح العطلة لي دير الملل شويا خصوصا اذا كان الانسان غير قاعد ما عمرش وقتو بأشياء مفيدة وهنا نستشعر حديث النبي صلى الله عليه و سلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ
 
قال نجـود:
الفكرة أنو لازم دخل حاجة جديدة وتحس عقلك ووقتك رايح معاها... حاجة يكون فيها شعور بالانجاز .. لانو الشعور بالانجاز هو الي يخلق الحافز بداخلك
هذاك الاحساس جاني في فترة من الفترات.. عمل بيت بيت عمل والكثير من الملل فقررت نعمل اشتراك في دورة علمية اون لاين استهلكت مني ثلاث سنوات دراسة والحمد لله انتفعت بها وفتحت لي افاق جديدة في تخصصي...

البروبلام انو حنا نقارعو انو الروتين يتكسر وحدو بفعل فاعل... بصح الاصل انو انت لازم تجر روحك وتبوسيها باه تبدل المسار تع حياتك

حاولي تشوفي وين عندك ميول وغرقي روحك في حاجة جديدة
إضغط للتوسيع...
سعيدة جدا بك نجود وبردودك الجميلة التي لم تكن نراها كثيرا ^^
بوركت
 
روحوا للبر شوفي طول شوفكم اطلقوا النظر لبعيد شوفوا خشاش الارض ولا تشعروا مع ذلك بالروتين ههههه
 
الروتين ران على القلوب حتى اصبح نوع من انواع الخمول والكسل واللا مبالاة
 
الروتين صح يتعب، لكن مرات نحس أن السر مش في تغييره.. بل في كيفاش نعيشه.. تفاصيل صغيرة تقدر تعطينا طعم مختلف لليوم ولو هو نفسو
 
بعضُ الرُّوتين ليس ضارا. بل بالعكس ضروريّ حتى تتيسّر الحياة للواحد منّا.. ويجد معالمه في حياته اليوميّة..
وفي نفس الوقت قد بكون للشّخص دور في تكريس الروتين وطُغيان الملل.. في حياته النفسية والاجتماعية والمهنية ...الخ
فبعض الناس لا يميل إلى التّجديد في عمله وحياته بشكل عام .. إما كسلا.. أو خوفا..
وقد يكون للثقافة دور في نمط الحياة الذي يحياه مجتمع ما...
ألا ترون المثل القائل: الموالفة خير من التالفة..

أرجو أن تكون مداخلتي واضحة.. ومرحبا بأي تساؤل..

تحياتي💐
 
