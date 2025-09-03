الروتين اليومي ..هل جربتو هذا الاحساس؟

Oktavio_hinda
كل يوم نفس الوجوه.. نفس الخطوات.. نفس الأحداث تقريبا
الروتين يقتل فينا الحماس شوية بشوية يخلي الواحد يحس روحو عايش مي بلا طعم كأنو الأيام تتشابه وما بقابقيناش نفرقو بين البارح واليوم والغدوة
أنا شخصيا مرات نحس قلبي مخنوق من التكرار ونقول في نفسي واش لازمني نغير باش نرجع للحياة لونها؟
حابة نسمع منكم..
هل تحسو بنفس الشي؟ وكيفاش تكسرو الروتين وتخليو حياتكم أخف وأجمل؟