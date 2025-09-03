الروتين اليومي ..هل جربتو هذا الاحساس؟

بعضُ الرُّوتين ليس ضارا. بل بالعكس ضروريّ حتى تتيسّر الحياة للواحد منّا.. ويجد معالمه في حياته اليوميّة..

وفي نفس الوقت قد بكون للشّخص دور في تكريس الروتين وطُغيان الملل.. في حياته النفسية والاجتماعية والمهنية ...الخ

فبعض الناس لا يميل إلى التّجديد في عمله وحياته بشكل عام .. إما كسلا.. أو خوفا..

وقد يكون للثقافة دور في نمط الحياة الذي يحياه مجتمع ما...

ألا ترون المثل القائل: الموالفة خير من التالفة..



أرجو أن تكون مداخلتي واضحة.. ومرحبا بأي تساؤل..

