جدتي وجدي ... حب ووفاء

سعد نايلي

سعد نايلي

في زاوية من البيت العتيق كانت تتوارى بهدوء تمد يداها المرتجفتان نحو سجادة تفترشها تكبر كثيرا تهلل كثيرا وتحمد الله كثيرا .. جدتي عُقد الخير في ناصيتها وتفجرت ينابيع الرحمة من كفيها .. لم تكن تكسر قلب صغير ولا تكسف خاطر محتاج .. وعاشت متفائلة رغم قسوة الحياة ...
أذكر بكل فخر ملامحها السمحة .. ونشاطها الذي لايفنى.
في الحقل كانت كل زهرة تفرح بقدومها وكل شاة يقفز قلبها طربا حين تسمع صوتها .. وحتى البقرة تعطيها الحليب مدرارا من ضرعها .. ولاتعطي غيرها
كان جدي يرمقها بنظرات الفخر والنصر .. يراها جوهرته النادرة وأغلى إنتصاراته
وكان يرجو أن ترحل روحه قبلها فلا لذة للحياة دونها ..
وعلى فراش الموت ظل يحدق طويلا لوجهها البريء وكأنه يريد أن يحمل زاده الأخير من قربها ..
بقيت وفية له متلحفة رداء الستر بعده .. فلم تدخل بيتا منعها منه في حياته وكانت تقول جدكم سيغضب ... ولزوال الدنيا بعيني أهون من لمسة حزن في قبره ...
فجر يوم ربيعي .. سلمت جدتي روحها وقد زارتها إبتسامتها أخيرا.. إنه قرب اللقيا برفيق الدرب
ورسما معا لوحة حب ووفاء أصيلة غابت عن مجتمعنا اليوم ..
 
لي رجعة إن شاء الله موضوع شيق
 
رحلت جدتك رحمها الله لكن عبير حضورها ما زال يملأ المكان
تركت خلفها دعاءًا لا يذبل و ذكرى لا تُنسى و درسًا في الوفاء لا يُدرس
كانت من أولئك الذين لا يموتون تمامًا لأن أرواحهم تبقى حية في كل قلب أحبهم
مشكور على الموضوع
 
كأنك تصف جدتي حفظها الله في وفائها وكرمها وعبادتها ..

رحم الله جدتك واسكنها فسيح جناته
 
1757358903511.webp
 
الللهم امين يارب العالمين
 
الله يرحم جداتكم ..
لا اعرف لي جده منذ ان وعيت على الدنيا ….
 
اللهم امين يارب العالمين
ولو لم تعرفها اكثري اليها من الدعاء والاعمال الصالحة جزاك الله كل خيرا
 
للأجداد قيمة وأثر كبير في حياتنا
تمنينا لو أنهم عاشوا أكثر معنا
رحم الله جدتك وحدك
وأجدادي

cachet.gif
 
هو حال الجدات اللواتي كبرنا بين أكنافهن، نساء قويات متحديات مساندات لأزواجهن أينما حللن حلت البركة وإذا نطقن، خرجت من أفواههن الحكم، بالرغم من الحياة القاسية التي عاشوها، فطبعهن الجود والكرم، رحم الله جدتي وجدتك وكل الجدات، شكرا أخي الكريم على هذا الموضوع القيم، هو التفافة وتذكير لعقول لاهية.
 
أن تَبرّكَ زوجتك وأنت في قبرك، فهذا هو الحُب عينه، وهذا هو عين الحب.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم "شيئا" من الحب العتيق…

وما الحبّ إلّا إذا ما المرءُ وفى
وإن غيّبَ الخليلَ القبرُ ما اكتفى.
 
الحب الاسطوري الحقيق و الصادق
لذالك كثيرا ما نسمع بان وفاة احدهما اثر على الاخر بشكل كبير
انها المودة و الرحمة و العشرة
 
قال الامين محمد:
الحب الاسطوري الحقيق و الصادق
لذالك كثيرا ما نسمع بان وفاة احدهما اثر على الاخر بشكل كبير
انها المودة و الرحمة و العشرة
نقدر كل من وجد الوقت للحضور والمشاركة، ونقدر كلماتكم الداعمة والمحفزة التي تلهمنا للتميز ونطمح دائما لتلبية توقعاتكم الكريمة.
 
كلماتك جعلتني أشمّ عطرها من بين السطور… كأن روحها ما زالت تمشي بين حروفك بوقارٍ وطيبةٍ لا تُنسى
حب الجدات لا ينسى
 
