بعض الصور من اقامتي في دولة روسيا الاتحادية

السلام عليكم ناس الخير
هادي بعض من صور خلال اقامتي في دولة روسيا لسنة 2023 - 2024

001.webp


f8d5b2c2-977c-4d8b-921f-3342b05eb72e.webp


ed80d0e3-a968-48fa-a0f7-d2741e44c711.webp


c4ee5226-eb2a-43af-8646-574104bf30f0.webp
 
إضغط للتوسيع...

ما شاء الله، البلاد حقا جميلة
شكرا على مشاركتك لنا بالصور الجميلة..
 
توقيع أم إسراء
توقيع هواري بومدين.
ما شاء الله يعطيك الصحة
سلمت يداك
 
روسيا والبرد والجليد عالعام
يعطيك الصحة كيفاش قدرت تصبر
 
توقيع هواري بومدين.
قال أبو عاتكة:
روسيا والبرد والجليد عالعام
يعطيك الصحة كيفاش قدرت تصبر
إضغط للتوسيع...
الله يسلمك اخي الغالي
والله مرات كانت توصل درجة حرارة -29
البرد مع بداية برك تجيك صعيبة بصح مع الوقت توالف
 
توقيع هواري بومدين.
حكالي صديق كان حاب يحرق عبر روسيا ببطاقة طالب شهرين مقدرش يصبر ورجع للبلاد
 
قال أبو عاتكة:
روسيا والبرد والجليد عالعام
يعطيك الصحة كيفاش قدرت تصبر
إضغط للتوسيع...
هادي صورة سنة 2023 كنت مسافر من مدينة بنزة الى موسكو و توقفنا في محطة شوف شعال كانت ددرجة الحرارة

00849e3b-7e3e-4105-a3d6-2ed45ff6e254.webp
 
توقيع هواري بومدين.
قال أبو عاتكة:
حكالي صديق كان حاب يحرق عبر روسيا ببطاقة طالب شهرين مقدرش يصبر ورجع للبلاد
إضغط للتوسيع...
هو مقدرش يتحمل و الحرقة صعيبة يا اخي انا جربت على فلندا و تحكمت للاسف
 
توقيع هواري بومدين.
والله يعطيك الصحة وربي يكون في عونك
 
توقيع هواري بومدين.
هادي بعض الصور في صيف 2024 موسكو


002.webp


003.webp
 
توقيع هواري بومدين.
ماشاء الله صور جميلة

مشكور لمشاركتنا
 
توقيع السلطانة
توقيع هواري بومدين.
صور رائعة
شكرا لمشاركتنا إياها
 
توقيع ام أمينة
توقيع هواري بومدين.

المواضيع المشابهة

M
  • مقال مقال
صوري من كاميرتي عند اقامتي في لندن
2
المشاركات
29
المشاهدات
3K
zaho1994
Z
العودة
Top Bottom