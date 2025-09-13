بعض الصور من اقامتي في دولة روسيا الاتحادية

السلام عليكم ناس الخير
هادي بعض من صور خلال اقامتي في دولة روسيا لسنة 2023 - 2024
ما شاء الله، البلاد حقا جميلة
شكرا على مشاركتك لنا بالصور الجميلة..
روسيا والبرد والجليد عالعام
يعطيك الصحة كيفاش قدرت تصبر
حكالي صديق كان حاب يحرق عبر روسيا ببطاقة طالب شهرين مقدرش يصبر ورجع للبلاد
