دعاء لكل أعضاء اللمة

اللهم بارك لنا في أعمارنا و زد ووسع لنا في أرزاقنا. اللهم أجمعنا في جنات النعيم مع حبيبنا محمد في ظل ممدود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم أرزقنا السعادة حيثما رحلنا ارزقنا العافية حيثما كنا ويسر لنا أمرنا وأسعد قلوبنا ووفقنا، يا رحمان يا رحيم برحمتكم نستغيث. اللهم أعطنا خير مات تعطي السائلين، وأجمع لنا صلاح الدنيا والدين، اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم طهر برحمتك قلوبنا انزع القلق من نفوسنا وإطرد الشياطين من بيوتنا انزل السكينة و الطمأنينة في قلوبنا
 
الدُّعاء هَدية لا مَثيل لَها .. ! ادعِ كَثيراً لِـ مَنْ تَعرف وَمَن لا تَعرف .. اُدْعُ حَتَّى لِـ مَيِّـت سَمعت عَنه .. يَكفيك قَول المَلائكة : وَ لَك بِـ المِثْل ..

صباح الخير .. جمعتكم طيبة ومباركة
 
كل واحد يكتب دعاء لوالديه أو صديقه او أبناءه هيا نجمع مجموعة من الأدعية
 
شكرا لك و لك بالمثل إن شاء الله
 
اللهم امين يارب و لك بالمثل سي الياس
 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم أعلم أنّ اللّه على كلّ شيء قدير وأنّ اللّه قد أحاط بكلّ شيء علما،اللّهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط مستقيم
 
اللهم امين يا رب العالمين
 
ربي إغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمُسلمين والمُسلمات الأحياء منهم والأموات
 
اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
 
اللهم امين …
 
اللهم اغفر لأمي وأبي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهم عني خير الجزاء .
اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة وطيّب مرقدهم وأزل وحشتهم واجمعني بهم في جنات النعيم .
اللهم وجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين
 
اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
 
اللهم امين
 

