دعاء لكل أعضاء اللمة

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم أعلم أنّ اللّه على كلّ شيء قدير وأنّ اللّه قد أحاط بكلّ شيء علما،اللّهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط مستقيم