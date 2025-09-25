البر بلا تقدير .... و العقوق بلا حساب

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


البر بلا تقدير .... و العقوق بلا حساب


1758788514950.webp



في زمنٍ أصبحت فيه القيم تُقاس بالمصلحة نرى البار بوالديه يُحمّل فوق طاقته
و كأن البر يُلزم صاحبه بالصمت و التضحية المطلقة
يُطلب منه أن يصبر و أن يسامح و أن يُعطي دون أن ينتظر المقابل بل يُلام إن فكّر في نفسه

و على الجانب الآخر يُعامل العاق بوالديه و كأنه ضحية و تُغفر له زلاته و تُبرر له إساءاته و يُعطى الحق في كل خلاف

1758788572624.webp
هذه المفارقة تثير تساؤلات عميقة :

هل أصبحنا نُكافئ العقوق بالشفقة و نعاقب البر بالإهمال ؟

هل نُربي أبناءنا على أن الطيب يُستغل و المُسيء يُحتوى ؟

و هل من العدل أن يُطلب من البار أن يكون مثاليًا ؟ بينما يُعذر العاق لأنه إنسان و له ظروف ؟

إن الإنصاف لا يعني أن نساوي بين الجميع بل أن نُعطي كل ذي حقٍ حقه و أن نُقدّر من يبرّ لا أن نُثقل عليه

فهل آن الأوان لإعادة النظر في ميزان التعامل داخل الأسرة حتى لا يتحول البر إلى عبء و العقوق إلى إمتياز ؟
1758788770177.webp


و أنتم ما رأيكم ؟

هل يُقدَّر البر في مجتمعاتنا ؟
و هل نشكر من يبرّ ؟ أم نعتبره يقوم بواجبه فقط ؟

ما أثر هذه المفارقة على العلاقات الأسرية ؟
و هل تؤدي إلى فتور و غيرة أو شعور بالظلم بين الإخوة ؟

هل العقوق دائمًا ناتجة عن قسوة ؟ أم أحيانًا عن جهل أو ضعف ؟
كيف نفرّق بين العاق المتعمد و العاق الذي يجهل أثر أفعاله ؟

أنتظر تعليق
تعليقاتكم و ردودكم

شكرا لكم
.....
 
البر بالوالدين واجب ديني وإخلاقي ومسار صحيح لدروب الخير والسعاده في الدارين ..
ويجب ان يحفز البار وان يشهر ليكون مثار إعجاب الآخرين ليحذو حذوه ، والمسأله في بر الوالدين معادله منصفه فكما تدين تدان من كان بارا سيجد البر في كبره ومن كان عاقا سيجده ايضا في كبره وهذه عدالة السماء لكن في عصرنا الحالي اصبحت المسأله تفوق العقوق وشاهدنا كيف الأبناء يقتلون آباءهم وأمهاتهم بدون رحمه وهذا من آثار المخدرات التي لعبت في المجتمعات نسأل الله السلامه …
موضوع مميز شكرا …
 
البر بالوالدين هو أساس السعادة و النجاح و تشجيع البارّين و نشر قصصهم يُعيد التوازن في زمن كثرت فيه صور العقوق
نسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا من آفات المخدرات و يهدينا جميعًا لصلة الرحم و البر بالوالدين
شكرا لك على المرور و الرد في الموضوع
 
🖋بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة
قال ﷲ ﷻ ﴿أَنِ اشكُر لي وَلِوالِدَيكَ﴾
قال ﷺ :
(رغم أنفه ، ثم رغم أنفه ، ثم رغم أنفه ، قيل : من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة) .
📚رواه مسلم
قال ابن عباس :

ﺇﻧﻲ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻋﻤﻼً ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ الوالدة .

قال الإمام أحمد:

( برُّ الوالدين يكفرُ الكبائر)

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله :

البار بوالديه لا يموت ميتة السوء

📚تاريخ ابن معين (328/2)

قيل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، ما البر؟ قال: "البذل واللطف" قيل: فما العقوق؟ قال: "أن تحرمهما وتهجرهما؛ أما علمت أن نظرك في وجه والديك أو والدتك عبادة".
📚الزهد للإمام أحمد

‏قيل للإمام ‎الشافعي
"أيتخاصم الرجل مع والديه"

قال: " ولا مع نعليهما .

قال التابعي الجليل مجاهد بن جبر:

لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضربه. ومن شَدَّ النَّظر إلى والديه لم يبرهما، ومن أدخل عليهما حُزنًا فقد عقَّهُمَا.

📚« البرّ والصّلة، لابن الجوزي/رقم(145).

رب أرحمهما كما ربياني صغيرا .
 
بر الوالدين طريق للجنة و رضا الله و هو أعظم الطاعات
اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا دائمًا
شكرا لك على المرور و الرد في الموضوع
 
سبحان الله اختي @سـارة امس فقط تحدثنا في الموضوع
راح ارجع احكي لكم قصة واقعية حدثت معي
 
بارك الله فيك على الإضافة
شكرا لك على المرور و الرد في الموضوع
 
موضوع مهم جدا في زمن كثرت فيه هذه الظاهرة
انتظر عودتك لسرد القصة التي حدتث معك...
 
في احدى المرات تتواصل معي احدى النساء
و كانت في قمة الحزن و البؤس
تشتكي ابنها و هو احد شباب قريتنا و كنت اعرفه لأنه كان يمارس كرة القدم
و كنا نلتقي في الملعب كثيرا و كان حقيقة شاب يحترمني و يحبني
تشتكي من تصرفه مع والديه
و قالت يا الامين والله ان استمر الامر هكذا راح يعتدي علينا و يضربنا
و قالت انه اصبح لا يحترمهما و يصرخ عليهما
و اصبح يعنفهما بألفاظ غير لايقة
قالت يا الامين
لازم تلحق الامر قبل الكارثة
و كانت تبكي بحرقة كبيرة
طلبت مني ان اتدخل و انصحه و اخوفه من حاله و تصرفاته و لا اخبره بأن والدته اتصل بي

فعلا بعج يومين او ثلاث تواصلت معه و تظاهرت اني اريد امشي اطراف المدينة
و اريده ان يرافقني
وافق على ذالك و إلتقينا و مشينا مع بعض
فتبادلنا اطراف الاحاديث سياسيا و رياضيا و تحدثنا في كثير من الامور الدينية
تعمدت التدرج في نصحه و اخترت الطريق الغير مباشر حتى لا يحس انها مآمرة
حتى جات الفرصة و تحدثنا عن احد رجال القرية صاحب جاه و مكانة محترمة جدا و غني
و الجميع يعلم انه كان بارا بوالديه
فركزت ان دعاء الوالدين ورضاهم عليه هو اهم سبب لماهو عليه الان
و ضربت له عدة امثلة و بعدها تعمدت الحديث عن العقوق و شره الكبير في الدنيا و الاخرة
و قصصت عليه قصصا واقعية عن العقوق و خطره و ذنبه و عقوبه الله و عضبه على العاق
و ان الله سينتقم من العاق و ان اولاده ايضا سيفعلون ما فعل بوالدين
و بقيت اسرد له القصص و الامثلة حتى اجهش ببكاء حاااار جدا جدا
و ادعى انه تأثر بالقصص
افترقنا و كان هذا اخر من تكلمنا عنه
و بقيت انتظر خبرا من والدته و تمنيت ان يكون قد رجع الى رشده

بعد ايام رجعت الينا تلك المرأة سبحان الله حتى ملامح وجهها تغيرت
و كانت مبتهجة و سعيدة تحمل في يدها الهدايا و كادت تزغرت من عظم فرحتها

قالت والله من يوم إلتقت به يا الامين تغير تغيرا جذريا و اصبح يسعى ليرضينا
بكلماته و معاملته اصبح انسان اخر جملة و تفصيلا

فرحنا كلنا بفرح المرأة و حمدنا الله على ذالك
و لحد الان حسن حاله و تحسنت اخلاقه

و الشكر كله لله على توفيقه

هي القصة الواقعية اردت ان اشارككم اياها اخواني
 
ما فعلته ليس مجرد نصيحة بل كان إنقاذًا لقلوبٍ كانت تنزف بصمت
كلمة صادقة منك أعادت ابنًا إلى حضن والديه، و أحيت بيتًا كاد أن ينهار
هذا هو أثر الخير حين يُزرع بحكمة و هذا هو البركة حين تُطلب من الله بصدق
جزاك الله خيرًا فقد كنت سببًا في دموع فرح بعد دموع ألم
 
عقوق الوالدين هو نتيجة حتمية لتربيتهما
التربية مع الوازع الديني أساس لتنشئة الأطفال أخلاقيا
ترك الشارع يربي ثم الشكوى والبكاء عند العقوق اصبحت ظاهرة منتشرة بين الأسر حاليا
يداك وكتا وفوكا نفخا
العقوق والبر تحصيل حاصل لتربية الوالدين وخطابهم الديني مع الأولاد
 
التربية هي الأساس و إن غابت القدوة و الوازع الديني فلا عجب من العقوق
فمن ترك الشارع يربي فلا يلوم إلا نفسه
شكرا لك على المرور و الرد في الموضوع
 
البر قيمة عظيمة لكنه في مجتمعاتنا غالبا لا يقدر حق قدره فيعتبر واجبا لا فضلا مما يولد فتورا وظلما بين الإخوة الشكر يعزز الاستمرار في البر ويقوي الروابط أما العقوق فقد يكون عن قسوة متعمدة أو عن جهل وضعف والفرق يظهر في النية فالمتعمد يدرك الأذى ويصر عليه بينما الجاهل قد يخطئ دون وعي ويصلح إذا نُبه
 
البر يُزهر بالتقدير لا بالإلزام
و العقوق يُداوى إن كان عن غفلة لا عن قصد
شكرا لكِ على المرور و الرد في الموضوع
 
ربي يهدي الجميع
 
رغم كلشي ربي ساعدني لأكون من البارين بوالديا♡
 
من يسعى لبرّ والديه رغم كل شيء هو إنسان عظيم يستحق كل الخير
شكرا لكِ على المرور و الرد في الموضوع
 
