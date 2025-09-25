البر بلا تقدير .... و العقوق بلا حساب

في احدى المرات تتواصل معي احدى النساء

و كانت في قمة الحزن و البؤس

تشتكي ابنها و هو احد شباب قريتنا و كنت اعرفه لأنه كان يمارس كرة القدم

و كنا نلتقي في الملعب كثيرا و كان حقيقة شاب يحترمني و يحبني

تشتكي من تصرفه مع والديه

و قالت يا الامين والله ان استمر الامر هكذا راح يعتدي علينا و يضربنا

و قالت انه اصبح لا يحترمهما و يصرخ عليهما

و اصبح يعنفهما بألفاظ غير لايقة

قالت يا الامين

لازم تلحق الامر قبل الكارثة

و كانت تبكي بحرقة كبيرة

طلبت مني ان اتدخل و انصحه و اخوفه من حاله و تصرفاته و لا اخبره بأن والدته اتصل بي



فعلا بعج يومين او ثلاث تواصلت معه و تظاهرت اني اريد امشي اطراف المدينة

و اريده ان يرافقني

وافق على ذالك و إلتقينا و مشينا مع بعض

فتبادلنا اطراف الاحاديث سياسيا و رياضيا و تحدثنا في كثير من الامور الدينية

تعمدت التدرج في نصحه و اخترت الطريق الغير مباشر حتى لا يحس انها مآمرة

حتى جات الفرصة و تحدثنا عن احد رجال القرية صاحب جاه و مكانة محترمة جدا و غني

و الجميع يعلم انه كان بارا بوالديه

فركزت ان دعاء الوالدين ورضاهم عليه هو اهم سبب لماهو عليه الان

و ضربت له عدة امثلة و بعدها تعمدت الحديث عن العقوق و شره الكبير في الدنيا و الاخرة

و قصصت عليه قصصا واقعية عن العقوق و خطره و ذنبه و عقوبه الله و عضبه على العاق

و ان الله سينتقم من العاق و ان اولاده ايضا سيفعلون ما فعل بوالدين

و بقيت اسرد له القصص و الامثلة حتى اجهش ببكاء حاااار جدا جدا

و ادعى انه تأثر بالقصص

افترقنا و كان هذا اخر من تكلمنا عنه

و بقيت انتظر خبرا من والدته و تمنيت ان يكون قد رجع الى رشده



بعد ايام رجعت الينا تلك المرأة سبحان الله حتى ملامح وجهها تغيرت

و كانت مبتهجة و سعيدة تحمل في يدها الهدايا و كادت تزغرت من عظم فرحتها



قالت والله من يوم إلتقت به يا الامين تغير تغيرا جذريا و اصبح يسعى ليرضينا

بكلماته و معاملته اصبح انسان اخر جملة و تفصيلا



فرحنا كلنا بفرح المرأة و حمدنا الله على ذالك

و لحد الان حسن حاله و تحسنت اخلاقه



و الشكر كله لله على توفيقه



هي القصة الواقعية اردت ان اشارككم اياها اخواني