الزواج ماشي جنة تلقاها .... هو أرض تزرعها

السلام عليكم و رحمة الله نعالى و بركاته


الزواج ماشي جنة تلقاها .... هو أرض تزرعها

1759736035292.webp


في زمن كثرت فيه الأحلام الوردية و تغلغلت فيه الصور المثالية عن الزواج في المسلسلات و مواقع التواصل

صار الكثيرون يعتقدون أن الزواج هو بوابة سحرية نحو السعادة و أنه بمجرد دخول بيت الزوجية سيجدون السعادة تنتظرهم على الأرائك و تُقدم لهم في أطباق من ذهب

لكن الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا التصور الزواج ليس نهاية قصة حب بل هو بداية مشروع حياة يجتمع فيه شخصان مختلفان في الطباع و العادات و التجارب

و يحاولان بناء جسر من التفاهم و المودة بين ضفتي الإختلاف

السعادة الزوجية لا تُشترى بالمهر و لا تُضمن بتكاليف العرس بل تُصنع يومًا بعد يوم بجهد مشترك بتغافل عن الزلات و بتقبل للإختلاف و بمواقف صغيرة تُبنى عليها الثقة و الرحمة

لا يمكن أن نعيش حياة زوجية ناجحة و نحن نستلمها من مشاهد درامية أو فيديوهات قصيرة تُظهر الحب في لحظاته المثالية فقط دون أن تُظهر التحديات التي تواجهه

الدين الإسلامي بحكمته وضع أُسسًا متينة للعلاقة الزوجية تقوم على المودة و الرحمة لا على المطالبة المستمرة بالحقوق أو التهرب من الواجبات

فخير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرهم لأهله و هذا يعني أن معيار النجاح الحقيقي في الحياة الزوجية هو كيف نعامل شريك حياتنا في لحظات الضعف قبل القوة و في أوقات الخلاف قبل الوفاق

لذلك بدل أن نبحث عن السعادة كغنيمة جاهزة علينا أن نزرعه في تفاصيل يومنا في الكلمة الطيبة و في الصبر و في التفاهم لأن الهناء لا يُمنح بل يُبنى

......
 
لي رجعة إن شاء الله
 
الزواج مسئوليه ومهمة صعبه في تأسيس حياه جديده …
 
قال aljentel:
الزواج مسئوليه ومهمة صعبه في تأسيس حياه جديده …
الزواج مسؤولية كبيرة و يتطلب نضج و تفاهم لبناء حياة مستقرة و سعيدة
شكرا لك على المرور و الرد في الموضوع
 
الواج مسؤولية و واجب اعطاه لك كي في الغد تنجب جيلا واعيا و صالحا كي تكون حياة سعيدة و مستقرة و مستمرة و هي بناء أسرة تكون معاها في السراء و الضراء
 
قال إلياس:
الواج مسؤولية و واجب اعطاه لك كي في الغد تنجب جيلا واعيا و صالحا كي تكون حياة سعيدة و مستقرة و مستمرة و هي بناء أسرة تكون معاها في السراء و الضراء
الزواج عهد لبناء أسرة متفاهمة تُثمر جيلاً نافعًا و تقوم على التضحية و المشاركة في كل الظروف
شكرا لك على المرور و الرد في الموضوع
 
قال ام أمينة:
الزواج عهد لبناء أسرة متفاهمة تُثمر جيلاً نافعًا و تقوم على التضحية و المشاركة في كل الظروف
شكرا لك على المرور و الرد في الموضوع
العفو أختاه
 
بارك الله فيك اختي ام امينة على طرح الموضوع ..

ربما سأعود لاحقا ..

عندي امتحان هذا الأسبوع إن شاء الله لم تعد لي طاقة 😅
 
قال ذات الشيم:
بارك الله فيك اختي ام امينة على طرح الموضوع ..

ربما سأعود لاحقا ..

عندي امتحان هذا الأسبوع إن شاء الله لم تعد لي طاقة 😅
أهلا و سهلا غاليتي
أنتظر عودتك للرد
ربي يوفقك و ينجحك ...
شكرا لمرورك
 
تحية طيبة 🙂
هو قسمة وابتلاء مهما اجتهد الشخص وظن بأنه سيد قراره..
يُروى أن امرأة جميلة جدا كانت متزوجة من رجل دميم الخِلقة.. فسألوها: كيف ترضين وتعيشين مع مثله وأنت ما أنتِ عليه من جمال فقالت: ربّما رُزق مثله بمثلي فشكر الله فكان خيرا له.. ورُبّما رُزقت مثلي بمثله فصبرت وحمدت الله فكان خيرا لها...
وقال مصطفى السباعي في كتابه " هكذا علمتني الحياة" ما محتواه بتصرف: لولا ما فطرنا الله عليه من عاطفة وما وعدنا به من أجر.. لما تزوجنا وما أنجبنا.. لأن الزواج فيه مشقة وتكليف وليس جنة...
وتلك هي القاعدة..
والاستثناء قليل وهي حالات تلاقي الجنود المجندة في هذه الدنيا..
لذلك كان هناك فرق عند أهل الأدب وأهل العلم والدين بين قولنا: " زوجة فلان " أو قولنا " امرأة فلان "
أو زوج فلانة... أو رجلها...
وفي الدارجة الجزائرية تقول المرأة عن " رفيق دربها " عبارات شنى منها: راجلي.. الزوج تاعي.. مولى بيتي.. الخ ... ولكل صفة وتسمية أصل وحقيقة نفسية..

تحياتي😎
 
