تسليم الاخ @aljentel الجنسية الجزايرية الرمزية

اصيل ابن اصل طيب خوي بندرطول عمرك رجال صاحب مواقف واضحة و افكار معتدلة و ثقافة واسعةاخلاقك و اصلك و روحك و نخويتك و تمسكك بعروبتك و اصلك و عاداتك و تقاليدك خلانا نحطوكفي المقدمة و لم نشك يوما بجزائريتك و انت ابن الكويت العزيز و ليس غريبا من الكويت الذيارضه طيبة و ماؤه و سماؤه و اهله كله طيب ع طيبالذي يأتي من الكويت لن يكون إلا طيباخوي بندر احببناك و جعلناك اخا لنا و تحدثنا عنك مع اهالينا و افتخرنا بك دائماو كنت نعم الاخ شاركناك كل شأنك و شاركتنا كل اوقاتناانت صاحب البيت و نحن ضيوفككن دائما بخير و بلغ سلامنا الى الكويت العزيز ربي يديم علينا عليكم الامن و الامان و الاطمئنان دائما و ابداخوي بندر كن دائما معنا و كن قائدنا و نحن كلنا معاككن دائما بخير حبيبي