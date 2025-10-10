تسليم الاخ @aljentel الجنسية الجزايرية الرمزية

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
منذ سنة 2013، يسطع اسم بندر في سماء منتدى اللمة الجزائرية، كنجمة
لا تغيب عن صفحاتنا، يترك أثره في كل ركن، وكل موضوع، وكل نقاش.
لم يكن مجرد عضو عابر، بل أخًا وصديقًا، شاركنا تفاصيلنا اليومية، دعمنا بكلماته، ورافق المنتدى في رحلته
الطويلة بحبٍّ ووفاءٍ قلّ نظيرهما.


بندر
هو ذاك الحضور الهادئ الذي يُشع دفئًا، وتلك الروح التي تجعل “اللمة” أكثر
لُطفًا وإنسانية.

@aljentel هو شاهد على تاريخ المنتدى، وأحد أعمدته التي نفتخر بها.
لم نشك يوما في جزايريته بحبه لنا و اندماجه معنا
خلوق و ناصح صادق و اخ محب و محفز صريح
فتح لنا قلبه و كان خير سفير لدولة الكويت العزيز علينا


ولهذا، وباسم كل اللمّاويين واللمّاويات، نرفع له أجمل عبارات الشكر والعرفان،
ونقول له من القلب: دمت بيننا، يا بندر، جزءًا من هذه العائلة التي لا تعرف الحدود.

نسلم لك الجنسية الجزايرية الرمزية
لتثبت جزائريتك و بكل فخر

بندر كويتي النسب
و جزائري الحب و الوفاء

نفتخر و نسعد بك دائما خوي بندر
 
توقيع الامين محمد
يستاهل كل خير والله انا اول مرة حسبته جزائري من بعد سالت قيل إنه كويتي و عليه مرحبا به معنا هو خونا في الله قبل أن يكون جزائري و رأيت دائما يتفاعل معنا في كل مواضيع حتى المواضيع التي تخصننا نحن كجزائريين
حفظه الله ورعاه ، مرحبا معنا إن شاء الله انت نعم الاخ في الله و الصديق
ربي يحفظك و يسترك و يحميك و يرزقك و يجبر بخاطرك و يفتح عليك و يديم عليك الافراح
 
قائمة تنبيهات [2025]
@حاتم خليفة @rycerz @Fethi.dz @الامين محمد @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @الطيب الجزائري84
@afnene @الصقر الأبيض @MESSI23000 @abdouker
@أبو عاتكة @barca.moha @طمطومة مصطفى @lotfi12
@امبارك جميلة @amar hattab @dahman kz
@ناي . . @ALGERIA DZ @سجينة الصمت @فادي محمد
@Hakan @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage
@احمدوا @Oktavio_hinda @elmaalii @أم أُنٌَيسة
@شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @*amani*
@maryou1980 @النجم البعيد @EL Aìd Nh @إلياس
@Amoona @Eay98 @أم أنس جنيد @adam 05_27
@ت.أحمد @سـارة @lewaw11274 @space-cowboy
@Hocine 27 @la lune rose @momoam @عاشق اللمة.
@الروسي @CreativePs @secret de coeur @بوعزة عامر 77
@أحلامي @أنفاس الإيمان @الصراحة راحة @♡كارينا♡
@بسمة القلوب @Mehdidaoud @سكون الفجر @Needforspeede
@سعيد2 @ala3eddine @زهيرة تلمسان @Ma$Ter
@جيهان جوجو @angeblue @باتنية و نص @smiley daily
@Amine7N @سعد606 @Zili Na @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @doaausef3li @mbcsat
@النورس @Amine ouar @faith8 @hich86
@karim4algeria @mohalia @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi @Iamdetector
@NOUR.DZ @Bouchra zarat @يوسےفے @أفنانوه
@{هِشام} @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied @Martech @ENG.MARWA
@عبد العليم عثماني @tamadhhor @hassibakhe @Maria bnr
@SINMAR44 @أشرقت @السلطانة @abdoulee20
@rasha holwa @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @ديكتاتــــــور @Yacine info @afrah djm
@Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @نورالدين19
@Bilal Manou @لاريمان @Madjid Farid @Alaa_Eldin
@موناليزا @nobledz @Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @أم عبد الله @midou@1 @Qusay Legend
@عمار اعمر @safouan @Rahal Oualid @طموحة
@w@hab_39 @أم عبد الواحد @ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @اسلام 25 @aljentel @bijou071
@المعلمة النشطة @xyzwth @ديسق @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi @الحلم الوردي
@kaka44 @missoum31 @rafid2 @nebbati
@أم أنيسة @BAHMD @زيــن @wadoud3113
@sofiane55 @إعصار @Abde jalil20 @Rochdi.dz
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @Mokhito @md amine
@أم الصبيان @الحازم @هدوء المطر @Silent Hill
@Adam120 @ZICO_40 @الورد الأحمر @عزيز1982
@MiRInGI ALGeRia @Ezoemy @خديجة ph @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz @MOHA 66
@المقنع @★Dαяĸ-Sтαя★ @bilal berkane @connecter08000
@جزائرية توب @Tarek midou @tunisien93 @امحمد خوجة
@رزان منال @Yousra sa @ليليا مرام @maissa gh
@مباركي أسامة @Adem4dz @اريج عباس @FAY CAL
@osama305 @البشير البشير @فاتن سيلين @bousaid
@جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم
 
توقيع الامين محمد
@aljentel
حضورك بيننا شرف و كلماتك دائمًا تنبض بالصدق و الوفاء
كويتي الأصل جزائري القلب و لماوي الروح
شكرا لك @الامين محمد لهذه المبادرة الطيبة
 
توقيع ام أمينة
الأخ الطيب الجميل بحضوره بيننا.. كلماته.. دعمه للجميع.. و حرصه على المنتدى..
و الأخذ و العطاء مع لهجتنا فعلا هو كويتي بنكهة جزائرية زدناه معنا .
دام عطاؤه و تواجده و ربي يحفظو و يحميه
 
توقيع أم إسراء
فعلا كذلك حسبته جزائري اول مرة
جزاه الله خيرا ووفقه الى ما يحب ويرضى
 
توقيع جيهان جوجو
ربي يحفظه انسان راقي جدا و خلوق وعلاقته طيبة مع الجميع
يستحق كل تقدير
 
قال الامين محمد:
منذ سنة 2013، يسطع اسم بندر في سماء منتدى اللمة الجزائرية، كنجمة
لا تغيب عن صفحاتنا، يترك أثره في كل ركن، وكل موضوع، وكل نقاش.
لم يكن مجرد عضو عابر، بل أخًا وصديقًا، شاركنا تفاصيلنا اليومية، دعمنا بكلماته، ورافق المنتدى في رحلته
الطويلة بحبٍّ ووفاءٍ قلّ نظيرهما.


بندر
هو ذاك الحضور الهادئ الذي يُشع دفئًا، وتلك الروح التي تجعل “اللمة” أكثر
لُطفًا وإنسانية.

@aljentel هو شاهد على تاريخ المنتدى، وأحد أعمدته التي نفتخر بها.
لم نشك يوما في جزايريته بحبه لنا و اندماجه معنا
خلوق و ناصح صادق و اخ محب و محفز صريح
فتح لنا قلبه و كان خير سفير لدولة الكويت العزيز علينا


ولهذا، وباسم كل اللمّاويين واللمّاويات، نرفع له أجمل عبارات الشكر والعرفان،
ونقول له من القلب: دمت بيننا، يا بندر، جزءًا من هذه العائلة التي لا تعرف الحدود.

نسلم لك الجنسية الجزايرية الرمزية
لتثبت جزائريتك و بكل فخر

بندر كويتي النسب
و جزائري الحب و الوفاء

نفتخر و نسعد بك دائما خوي بندر
إضغط للتوسيع...
لقد أخجلتم تواضعنا فلم اعد اعرف ماذا أقول ؟
فالحروف تهرب عن مدادي خجلا مما غمرتني به اخي الفاضل الامين محمد ..
فحينما نصبت خيمتي في هذا الصرح وأشعلت موقد الحروف لم اكن اعرف ولا اعلم شيئا عن الجزائر لكن بعد مضي وقت يسير علمت وعرفت انني ضمن جوقة بلد مميز وشعب اكثر تميزا فأنجذبت بأريحيه شفافه لا غبش ولا عمش يشوبها لأن الصرح جزائري الفخامة والأصاله والعفة ، فلا غرابه حين إستطابت نفسي البقاء لأكون ضمن لمتهم علني أسترشد منهم شيئا من السمو والرفعة …
فالفضل والشكر والعرفان أخي الفاضل ليس للقادم بل لمن رحب وهلا وقدم كل ما يستطاب له بنفس سمحه وقبال اكثر سماحه ..
هنا عرفت الكثير وتعلمت الكثير فالشكر للمعلم وليس لمن ثنى ركبتيه طالبا للعلم والمعرفه والقيم الرفيعه التي جعلت من اللمه شمعة تضي الصدور وتسعد النفوس ..
نعم جزائري وافتخر فقد قالوا ناس بكري من رافق القوم ثلاث ليال صار منهم وانا اكثر من عقد من الزمان رفيقا مرافقا ، كل ذلك لن يحصل لو لم اسعد بصحبة تلك النفوس الرضيه المتصالحه مع ذاتها ..
انهم الجزائريون وحسب …
الف شكر ولا تفيك ياطيب …
 
توقيع aljentel
قال إلياس:
يستاهل كل خير والله انا اول مرة حسبته جزائري من بعد سالت قيل إنه كويتي و عليه مرحبا به معنا هو خونا في الله قبل أن يكون جزائري و رأيت دائما يتفاعل معنا في كل مواضيع حتى المواضيع التي تخصننا نحن كجزائريين
حفظه الله ورعاه ، مرحبا معنا إن شاء الله انت نعم الاخ في الله و الصديق
ربي يحفظك و يسترك و يحميك و يرزقك و يجبر بخاطرك و يفتح عليك و يديم عليك الافراح
إضغط للتوسيع...
لاغرابه وانا ارى تلك الكلمات الجميله من رجل ذو نية سمحه وقلب نظيف ، فشكرا لك اخي إلياس وبارك الله فيك …
 
توقيع aljentel
قال ام أمينة:
@aljentel
حضورك بيننا شرف و كلماتك دائمًا تنبض بالصدق و الوفاء
كويتي الأصل جزائري القلب و لماوي الروح
شكرا لك @الامين محمد لهذه المبادرة الطيبة
إضغط للتوسيع...
بل الشرف صحبتكم ومعرفتي مدى رقي أخلاقكم وطيب معدنكم ونقاء نفوسكم ..
شكرا لكِ .
 
توقيع aljentel
قال أم إسراء:
الأخ الطيب الجميل بحضوره بيننا.. كلماته.. دعمه للجميع.. و حرصه على المنتدى..
و الأخذ و العطاء مع لهجتنا فعلا هو كويتي بنكهة جزائرية زدناه معنا .
دام عطاؤه و تواجده و ربي يحفظو و يحميه
إضغط للتوسيع...
كل ما تطرقتي له استشفيته من لمتكم ونقاء ضمائركم ،
شكرا يارائعه …
 
توقيع aljentel
توقيع aljentel
توقيع aljentel
قال جيهان جوجو:
فعلا كذلك حسبته جزائري اول مرة
جزاه الله خيرا ووفقه الى ما يحب ويرضى
إضغط للتوسيع...
أنا جزائري خلاص منحني الامين الجنسيه ،،
وبارك الله في هالموضوع اللي جعلنا نسعد بطلتك يا طيبه ..
الله يوفقك …
 
توقيع aljentel
قال سـارة:
ربي يحفظه انسان راقي جدا و خلوق وعلاقته طيبة مع الجميع
يستحق كل تقدير
إضغط للتوسيع...
هذا من حسن ذاتك وصفاء معدنك ..
الف شكر ياطيبه ..
 
توقيع aljentel
جنسية الجزائر محل فخر واعتزاز
شكرا لكم جميعا …
 
توقيع aljentel
قال aljentel:
فحينما نصبت خيمتي في هذا الصرح وأشعلت موقد الحروف لم اكن اعرف ولا اعلم شيئا عن الجزائر لكن بعد مضي وقت يسير علمت و
إضغط للتوسيع...
اصيل ابن اصل طيب خوي بندر
طول عمرك رجال صاحب مواقف واضحة و افكار معتدلة و ثقافة واسعة
اخلاقك و اصلك و روحك و نخويتك و تمسكك بعروبتك و اصلك و عاداتك و تقاليدك خلانا نحطوك
في المقدمة و لم نشك يوما بجزائريتك و انت ابن الكويت العزيز و ليس غريبا من الكويت الذي
ارضه طيبة و ماؤه و سماؤه و اهله كله طيب ع طيب
الذي يأتي من الكويت لن يكون إلا طيبا
خوي بندر احببناك و جعلناك اخا لنا و تحدثنا عنك مع اهالينا و افتخرنا بك دائما
و كنت نعم الاخ شاركناك كل شأنك و شاركتنا كل اوقاتنا
انت صاحب البيت و نحن ضيوفك
كن دائما بخير و بلغ سلامنا الى الكويت العزيز ربي يديم علينا عليكم الامن و الامان و الاطمئنان دائما و ابدا
خوي بندر كن دائما معنا و كن قائدنا و نحن كلنا معاك
كن دائما بخير حبيبي
 
توقيع الامين محمد
العودة
Top Bottom