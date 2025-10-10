تسليم الاخ @aljentel الجنسية الجزايرية الرمزية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
منذ سنة 2013، يسطع اسم بندر في سماء منتدى اللمة الجزائرية، كنجمة
لا تغيب عن صفحاتنا، يترك أثره في كل ركن، وكل موضوع، وكل نقاش.
لم يكن مجرد عضو عابر، بل أخًا وصديقًا، شاركنا تفاصيلنا اليومية، دعمنا بكلماته، ورافق المنتدى في رحلته
الطويلة بحبٍّ ووفاءٍ قلّ نظيرهما.
بندر
هو ذاك الحضور الهادئ الذي يُشع دفئًا، وتلك الروح التي تجعل “اللمة” أكثر
لُطفًا وإنسانية.
@aljentel هو شاهد على تاريخ المنتدى، وأحد أعمدته التي نفتخر بها.
لم نشك يوما في جزايريته بحبه لنا و اندماجه معنا
خلوق و ناصح صادق و اخ محب و محفز صريح
فتح لنا قلبه و كان خير سفير لدولة الكويت العزيز علينا
ولهذا، وباسم كل اللمّاويين واللمّاويات، نرفع له أجمل عبارات الشكر والعرفان،
ونقول له من القلب: دمت بيننا، يا بندر، جزءًا من هذه العائلة التي لا تعرف الحدود.
نسلم لك الجنسية الجزايرية الرمزية
لتثبت جزائريتك و بكل فخر
بندر كويتي النسب
و جزائري الحب و الوفاء
نفتخر و نسعد بك دائما خوي بندر
