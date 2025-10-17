اهمية كتب خاصة بتكوين علاقة زواج صحية

فعدم وجود حاجة لمثل هذه الكتب.
يؤدي الى عدم فهم الزواج لأنه تحمل المسؤولية
فالشباب المقبل على الزواج يحتاج إلى فهم جيد للعلاقات الصحية، وكيفية التواصل بفعالية، وحقوق وواجبات كل طرف وكيفية التعامل مع المشاكل والخلافات.
فالزواج يحتاج إلى
التركيز على الجوانب الأخرى مثل بناء الصداقة، والتفاهم والاحترام المتبادل والتخطيط للمستقبل.بدل من تركيز على الجانب العاطفي وحده غير كافي بل اجتماع جوانب اخرى ، الجانب الشخصي ممثل في الشخصية المناسبة ، و اختيار شريك فوق معايير ترتكز ، على الدين و الاخلاق و تكافؤ الاجتماعي
 
الصدق هو اساس استمرار الزواج ، لان كذب في اخير سينكشف بعد الارتباط
 
هل الكتب صح واقعية تقدر تعالج هكذا امور

ننتظر مرور الاخوة يفيدونا
 
موضوع جميل ومفيد


لكن انا نفضل الرجوع الى القران الكريم والاحاديث ..التي تتكلم عن الزواج فهي افضل واحسن لفهم الزواج وحقوق وواجبات الزوجين ..
 
