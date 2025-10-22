

للرحيل قلت : فليكونو من بعد التخلي بخيرٍ



للخذلان قلت كيف..؟ عتاب لهم أسميته حباً





لكنه يبقى شوقا مرغم وحده يتألمُ



بحاجة إليهم و أخفي أنني كذلك



بانتظارهم دائما لكن الخطأ أن تختار بقلبك





لا



بقلوبهم العودة





تتذكرين كيف رفعت قلمك و متى كنت ، زمن



الطفولة



لا تلعبين ، لا ترقصين كما يفعل الأطفال



لكن لا أحد يشتكي بكاءك



يعرفونك ضاحكة تبتسمين





كم عشت مع قلمك ألما



تكتبين لتكوني أقوى لا أضعف





بينما يرسمون طريقا لكي تتعثري





تتركين الحروف ترسم خط معاناتك



لكن من غير انكسار





كنت بداية جديدة لا تنتهي



و على قلوبهم أنت انتصار عليه تحسدين





فليس لأجل اليوم أخسرُ



فكما كان هذا اليوم صعبا سيأتي الغد الأجملُ





يارب إن ضاع مني الكثير



من يراك نوره تكون له أملا لا يخيبُ





Tama Aliche



























