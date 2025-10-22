نجاة

Tama Aliche

Tama Aliche

:: عضو متألق ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى

للرحيل قلت : فليكونو من بعد التخلي بخيرٍ

للخذلان قلت كيف..؟ عتاب لهم أسميته حباً


لكنه يبقى شوقا مرغم وحده يتألمُ

بحاجة إليهم و أخفي أنني كذلك

بانتظارهم دائما لكن الخطأ أن تختار بقلبك


لا

بقلوبهم العودة


تتذكرين كيف رفعت قلمك و متى كنت ، زمن

الطفولة

لا تلعبين ، لا ترقصين كما يفعل الأطفال

لكن لا أحد يشتكي بكاءك

يعرفونك ضاحكة تبتسمين


كم عشت مع قلمك ألما

تكتبين لتكوني أقوى لا أضعف


بينما يرسمون طريقا لكي تتعثري


تتركين الحروف ترسم خط معاناتك

لكن من غير انكسار


كنت بداية جديدة لا تنتهي

و على قلوبهم أنت انتصار عليه تحسدين


فليس لأجل اليوم أخسرُ

فكما كان هذا اليوم صعبا سيأتي الغد الأجملُ


يارب إن ضاع مني الكثير

من يراك نوره تكون له أملا لا يخيبُ


Tama Aliche













 
توقيع Tama Aliche
جميل جدا
شكرا لكِ
 
توقيع ام أمينة
قال إلياس:
رائع ما أنجزت أناملك المبدعة في سماء منتدانا
إضغط للتوسيع...
شكرا لك أستاذي إلياس ، و رائع حضورك الدائم لا حرمنا الله من وجودك أينما تكون حروفنا تكون الموقع أولا ، أنت سند و مشجع

تحياتي لك
 
توقيع Tama Aliche
قال ام أمينة:
جميل جدا
شكرا لكِ
إضغط للتوسيع...
العفو ☺

لو تعرفين أن الأجمل جدا هو رقي ردودك ، و متابعتك التي أشكرك عليها

حفظك الله غاليتي 💙
 
توقيع Tama Aliche

المواضيع المشابهة

Silent Hill
وقفة : مع نجاة غارقة | قصة مؤثرة ...
المشاركات
6
المشاهدات
736
بوعزة عامر 77
بوعزة عامر 77
ه
من ستختار...؟ ( إختبار قاسٍ للحياة وطوق نجاة واحد )...!
2
المشاركات
37
المشاهدات
3K
هند الإمارات
ه
العودة
Top Bottom