بسمة القلوب

بسمة القلوب

السلام عليكم لحباب ان شاء الله كامل تكونو بخير .
وانا اتجول في مواقع التوصل الاجتماعي شفت هاد الوصفة دايرة التراند لي هي روز جربي اي نسبة لمدينة جربة التونسية كي شفت الوصفة شهاتني قلت نجربها و بالفعل بنين بزاف
والوصفة هي في جفنة ديري بصلة مقطعة دق و قطع من صدر الدجاج و ثوم و معدنوس وقصبر و ربطة سلق وحمص و جلبان و جزر وروز على حسب أفراد العائلة و توابل فلفل اسود و عكري و راس الحانوت ونعناع مجفف مرحي و شوية هريسة و ملح و م ك طماطم و حبة طماطم مقطعة فنجان زيت الزيتون و تخلطي مليح و ديريه في الكسكاس يفور يطول حوالي ساعتين و خطرة على خطرة نقلبوه .المهم لي تحب تجرب تروح تشوفه بالتفصيل في اليوتيوب يجي بزاف بنين .....سلاااام
 
اعتمدها الوصفة أحيانا لذيذة جدا
يعطيك الصحة أختي
 
ما ألذها من طبخه
يعطيك الصحه
 
لذيذة جدا سلمت يمناك
 
تصدقي الوصفة شفتها في وقت كورونا
كل مرة نقول نطيبو ليومنا هذا ما درتهاش
درتيلي الكوراج
يعطيك الصحة كي شاركتينا الوصفة من المطبخ التونسي ....
 
اوووو صورة تقبش المشاعر والله يعطيك الصحة اختي
انت فنانة و الله
بصح والله قبشتي مشاعري هههههه
وين راه حقي راني انتظر ههههههه
 
شهيتك في الجنة اخي
خسارة جيت بعيد
 

