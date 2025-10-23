السلام عليكم لحباب ان شاء الله كامل تكونو بخير .وانا اتجول في مواقع التوصل الاجتماعي شفت هاد الوصفة دايرة التراند لي هي روز جربي اي نسبة لمدينة جربة التونسية كي شفت الوصفة شهاتني قلت نجربها و بالفعل بنين بزافوالوصفة هي في جفنة ديري بصلة مقطعة دق و قطع من صدر الدجاج و ثوم و معدنوس وقصبر و ربطة سلق وحمص و جلبان و جزر وروز على حسب أفراد العائلة و توابل فلفل اسود و عكري و راس الحانوت ونعناع مجفف مرحي و شوية هريسة و ملح و م ك طماطم و حبة طماطم مقطعة فنجان زيت الزيتون و تخلطي مليح و ديريه في الكسكاس يفور يطول حوالي ساعتين و خطرة على خطرة نقلبوه .المهم لي تحب تجرب تروح تشوفه بالتفصيل في اليوتيوب يجي بزاف بنين .....سلاااام