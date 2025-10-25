مدونة * خَميلة الأمين وسارا 🌷*“الخميلة” هي البستان *

مرضي لن يهزمني

بل سيصنع مني إنسانًا أقوى

و سأشفى و ترجع العافية الى جسدي

سأزهر من جديد و سيأتي ربيع عمري



صحيح لا اعرف كيف الربيع لكن عرفته من خلال انسان جاء على غير موعد

سأشفى و سأبقى انثر الايجابية و التغيير حولي

سأزرع الامل حولي سأغرس التفاؤل حولي



سيثمر زرعي و غراسي يوما و لو بعد حين



الامين محمد