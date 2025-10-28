خَواطِرٌ وَبَوْحٌ عَلَى ضَوْءِ القَمَرِ

الامين محمد
هنا، حيث يسكن الهدوء وتبوح الأرواح بما تخفيه خلف الصمت،هنا... نكتب بصدقٍ يشبه ضوء القمر، لا زخرف فيه ولا ضجيج.
نترك للكلمات حرّيتها لتعبّر عمّا تعجز عنه الأيام.
بين سطورٍ من الحبّ، وهمساتٍ عن الحياة، ونبضاتٍ من الأمل،
نحاول أن نُعيد ترتيب أفكارنا، ونغسل أرواحنا بنور التأمل.
تحت ضوء القمر، تتضح المعاني وتصفو القلوب من ضجيج الواقع.
هنا مساحة للإحساسٍ الصادق، ولكل فكرةٍ تبحث عن ضوءٍ يليق بها.
فاكتبوا ما تشاؤون… فالقمر شاهدٌ على صدق البوح وجمال الخاطر.
هنا، تحت ضوء القمر، تنكشف أسرار القلوب وتهمس الأرواح بما عجزت عنه في وضح النهار.
نكتب عن حبٍّ يسكننا، وعن حياةٍ تُعلّمنا أن في كل غروبٍ شمسًا تنتظر الشروق.
نُصغي لنبضٍ دافئٍ بين السطور، يحمل صدق المشاعر ودفء الحنين.
هنا نجمع ما تبعثر من أحلامنا، ونترك للكلمات أن تلمس أطراف القمر بخجلٍ جميل.
بين الأمل والتفكير، بين التغيير والإيجابية، نبحث عن أنفسنا في صمتٍ مضيء.
فلتكن هذه المساحة مرآةً لأرواحنا، وبوحًا يليق بليالي القمر البيضاء.
كلماتنا قصيرة، هادئة، كأنها نسمة ليل تمرّ على قلبٍ تعب.
نبوح بما نشعر، لا بما يجب أن يُقال.
فلتكن خواطركم بيضاء كالقمر، صافية كنيّته، دافئة كضيائه.
لا يُشترط الإطالة… يكفي سطرٌ واحد، إن كان صادقً