خَواطِرٌ وَبَوْحٌ عَلَى ضَوْءِ القَمَرِ

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
هنا، حيث يسكن الهدوء وتبوح الأرواح بما تخفيه خلف الصمت،
نترك للكلمات حرّيتها لتعبّر عمّا تعجز عنه الأيام.
بين سطورٍ من الحبّ، وهمساتٍ عن الحياة، ونبضاتٍ من الأمل،
نحاول أن نُعيد ترتيب أفكارنا، ونغسل أرواحنا بنور التأمل.
تحت ضوء القمر، تتضح المعاني وتصفو القلوب من ضجيج الواقع.
هنا مساحة للإحساسٍ الصادق، ولكل فكرةٍ تبحث عن ضوءٍ يليق بها.
فاكتبوا ما تشاؤون… فالقمر شاهدٌ على صدق البوح وجمال الخاطر.
هنا، تحت ضوء القمر، تنكشف أسرار القلوب وتهمس الأرواح بما عجزت عنه في وضح النهار.
نكتب عن حبٍّ يسكننا، وعن حياةٍ تُعلّمنا أن في كل غروبٍ شمسًا تنتظر الشروق.
نُصغي لنبضٍ دافئٍ بين السطور، يحمل صدق المشاعر ودفء الحنين.
هنا نجمع ما تبعثر من أحلامنا، ونترك للكلمات أن تلمس أطراف القمر بخجلٍ جميل.
بين الأمل والتفكير، بين التغيير والإيجابية، نبحث عن أنفسنا في صمتٍ مضيء.
فلتكن هذه المساحة مرآةً لأرواحنا، وبوحًا يليق بليالي القمر البيضاء.
هنا... نكتب بصدقٍ يشبه ضوء القمر، لا زخرف فيه ولا ضجيج.
كلماتنا قصيرة، هادئة، كأنها نسمة ليل تمرّ على قلبٍ تعب.
نبوح بما نشعر، لا بما يجب أن يُقال.
فلتكن خواطركم بيضاء كالقمر، صافية كنيّته، دافئة كضيائه.
لا يُشترط الإطالة… يكفي سطرٌ واحد، إن كان صادقً
 
في الليالي الهادئة، أُحادث قلبي بصوتٍ خافت… كأنني أكتب إليه على ضوء القمر
 
بجوار القمر يحلو الكلام و لأنني شحيحة بوح
إذا ما كتبت أدفع كل ضرائب الصمت فأكتب وأكتب ثم لا أعود لقراءة ما كتبت كي لا أدفع رسوما إضافية لمصلحة خدمة ما بعد الندم
فاخبىء بوحي على صفحات لا أملك الجرأة لمشاركتها
كانگ يا أخي تسحبني لارتكاب جرائم فضفضة ليس بإمكاني تحمل تكلفتها
شكرا لدعوتك لعلي أكون احد الطيور المنهكة التي تحط على جزيرتك ولعلى اكون مجردة قارئة تتمعن كلماتكم لتشعر بخواطركم
 
مرحبا يا نجوم السماء .!
أترين ذاك الجميل في الجهة المقابلة من وطني ؟
أني أحبه حبا ملأ قلبي وروحي
إعتني به جيداً وقولي له كل مساء كم أتمنى لقائه
أخبريه أنه يوجد قلب في مكان ما حوله دائما
 

سألني القمرُ :
متى تُمسكُ عن حبي وتنشغلُ بغيري ؟
قلتُ :
قد أتراجع عن حبِّك ،،،
إذا عادتِ النارُ باردة ! وهي لم تكُ باردةً قط ! .
وأنشغلُ بغيرك ،،،
إذا رجع السُّمُّ عافيةً ! وهو لم يكُ عافيةً قط ! .
فهل وعيتَ عنّي يا قمرُ ما أقول
 
قد نلتقي يوما هنا رغم الزحام
و نعود نحمل من عيون الفجر
خيطا.. من ضياء
و نعيش نحلم.. باللقاء
في كل يوم تلتقي روحانا
ستظل في دنيا الهوى ذكرانا
لو قال كل الناس شعرا
لن يكون.. كشعرنا
لو ذاب كل الناس حبا
لن يحبوا.. مثلنا
 
سألني القمر ذات ليله لماذا تنظر إلي طوال الليل دون أن تتحدث معي ؟أجبته ببساطة :لا تنزعج مني انا فقط أنتظر الشروق
 
دائما الحياة تمنحنا قسط من الإكتفاء فنغدوا متيمين بحبها رغم القسى وسؤ الطالع ، انها لحظات تسرح النفس خلالها في غيها ناسية كل المؤثرات السلبيه ، وما اجملها من لحظات تعطي النفس دفعا معنويا لتأنس بما يتوفر لها وتنسى ما يعكر صفو هدوئها ..

شكرا ..
 
كيف ﻟﻲ أن أﺧﺒﺮك ﺑﺄﻧﻲ أﺷﺘﺎقك ﺑﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و ﻧﺼﻔﻬﺎ
وانني حين اشتاقك يحتويني
نصف بكاء
ونصف قلق
ونصف انتظار
وكثيرا من الجنون
 
قد تتوائم الروح وأضدادها فتنحدر ببطء
وتتعلق بذرات الرمل
وتحاول لملمتها على هيئة حلم
علها إذا إلتقته أهرقت ما بها من جنون الإنتظار
 
يسلم فمك حبييي بندر
حتى الاضداد قد يجمعهم الحنين على ضوء القمر ليذيب شحناءهم و يجمعهم على الحب ربما او الود قلما
 
لا تغفلوا عن السودان فهم في كربٍ عظيم فكَّ اللهُ كربتَهم وفرجَ عنهم .
 
أما السودان فهي معزولة عن العالم عن عمد وقصد
السودان لا بواكي لها
السودان فيها ما يعجز اللسان عن وصفه
السودان كانت جزء منا
ولازالت..
أمن السودان من أمننا
النيل لن يصل إلينا إلا مارا بالسودان!!!
اختلف العدو والمجرم
والنتيجة واحدة
دمار وق-_تل وإجرام لا يوصف..
لا تنسوا السودان من دعواتكم ومن الحديث عنها
 
ألا ليتَ النصيبَ يصيبهُ فيُصيبُني
فتُصيبنا عَدوى النصيبُ فنلتَقي
وألا ليتَ التمنّي مُنيتي يامِنَّتِي
فيُثبني ربي بالثَواب الأثْمنِي
فياليتَ الذي بيني وبينكَ بابٌ يُطرَق
وياليتَ أطرَاف الأرضِ تُطوى ونلتقِي
وبعد اللقاءِ أحبُّهُ فيُحبُّني
ونعيشُ في كُنف الحياةِ فنهتَني
 
في لحظة حديث مع النفس، تتراقص الأفكار كطابات صغيرة وسط عقلي المزدحم، قبل ان يقع إختياره على واحدة ليقذفها هنا وهناك بين ماض مؤلم، وحاضر باهت ومستقبل مجهول، هل ما حدث كان مقدرا؟ أم كنا مجبورين عليه لجهلنا لبعض الأمور؟ أم أنه كان ثمنا للوعي والنضوج؟
_لمذا بخلت علينا الدنيا بقبس من الحياة الجميلة السعيدة؟ وكلما أردنا الفرح أفزعتنا بوابل من الحزن الثقيل؟ هل الألم مشروط؟ أم أنه شرايين الحياة التي تتغذى على البؤس والشقاء لتوصلنا بعدها للألم الكبير ماقبل النهاية؟
 
قد تغفر الأنثى الذنوبَ جميعها
لفتًى (يُوَحِّدُ) في الغرام تَنَسُّكَهْ
لكنَّها عَهِدَتْ كـعُهدَةِ رَبِّها
أن ليس تغفر للقلوب (المُشرِكَةْ)
 
امممم صغيرتي الموضوع على ضي القمر من اجل الرومنسية و الديبلوماسية
بس النسوان يهددوننا معشر الرجال

لازم اشوف خوي بندر ايش السالفة ههههههه
@aljentel
 
من أجمل ما قيل في حق الشوق ما قال البدر :

لو البعدُ يجي على قد الاشواق
كان شوقي تعدى بعدك وجابك
