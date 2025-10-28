خَواطِرٌ وَبَوْحٌ عَلَى ضَوْءِ القَمَرِ

قد نلتقي يوما هنا رغم الزحام

و نعود نحمل من عيون الفجر

خيطا.. من ضياء

و نعيش نحلم.. باللقاء

في كل يوم تلتقي روحانا

ستظل في دنيا الهوى ذكرانا

لو قال كل الناس شعرا

لن يكون.. كشعرنا

لو ذاب كل الناس حبا

لن يحبوا.. مثلنا