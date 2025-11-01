روتين فارغ... وقلب ميت!

Ēya Ēljana
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 1.1K
الجوائز 55
- تاريخ التسجيل
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 442
- محل الإقامة
- الجزائر-تبسة-
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 14 ماي 1998
- الوظيفة
- بدون عمل حاليا
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 25 إلى 30 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 4
التفاهة ماشي غير تضييع وقت، راهي تضييع إحساس!
كل ما تغرقي أكثر فالحوايج الفارغة، قلبك يبرد، وعقلك يضعف.
وربي سبحانه قال:
﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا...﴾
وأخطر مرض هو مرض القلب اللي مايبانش…
القلب يتغذّى على الباطل والهضرة الفارغة وصاحبو ماشي حاسّ، حتى يولي قلبو مريض أكثر وأكثر.
والنبي ﷺ قال:
> "ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب."
يعني واش يدخل لقلبك هو اللي يشكّل حياتك!
وكي تعمّري قلبك بتفاهة ولهو وضحك بلا معنى، راح يصعب عليك تحسي بنور الطاعة ولا بلذّة القُرب من ربي.
واليوم للأسف، التفاهة ولات جزء من الروتين!
مقاطع فاضية، جدالات، ضحك على كل حاجة، وسوشيال ميديا عامرة "تريندات" هدفها تشغلك…
تشغلك على روحك، وعلى حياتك، وعلى آخرتك.
ومع الوقت، يولي عندك تبلّد…
ما تعوديش تتأثري بمعصية، ولا تفرحي بطاعة، ولا تحزني على ذنب.
وهذا أخطر موت… موت القلب!
قال ربي تعالى:
﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً...﴾
القسوة ما تجيش فجأة، تجي كي تولي متعودة على التفاهة، وناسية هدفك الحقيقي.
فخذي بالك…
التفاهة تقدر تبعدك على ربي شوية بشوية، بلا ما تحسي
وكي تحسي روحك وليتِ "باردة" مع الطاعة أو الذكر… شوفي وقتك وين يروح
فابداي من اليوم، نظّفي وقتك، وغذّي قلبك باللي ينفعك
ماشي لازم تغيّري الدنيا كامل، كفاية تبدئي بروحك
#عبثيات
كل ما تغرقي أكثر فالحوايج الفارغة، قلبك يبرد، وعقلك يضعف.
وربي سبحانه قال:
﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا...﴾
وأخطر مرض هو مرض القلب اللي مايبانش…
القلب يتغذّى على الباطل والهضرة الفارغة وصاحبو ماشي حاسّ، حتى يولي قلبو مريض أكثر وأكثر.
والنبي ﷺ قال:
> "ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب."
يعني واش يدخل لقلبك هو اللي يشكّل حياتك!
وكي تعمّري قلبك بتفاهة ولهو وضحك بلا معنى، راح يصعب عليك تحسي بنور الطاعة ولا بلذّة القُرب من ربي.
واليوم للأسف، التفاهة ولات جزء من الروتين!
مقاطع فاضية، جدالات، ضحك على كل حاجة، وسوشيال ميديا عامرة "تريندات" هدفها تشغلك…
تشغلك على روحك، وعلى حياتك، وعلى آخرتك.
ومع الوقت، يولي عندك تبلّد…
ما تعوديش تتأثري بمعصية، ولا تفرحي بطاعة، ولا تحزني على ذنب.
وهذا أخطر موت… موت القلب!
قال ربي تعالى:
﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً...﴾
القسوة ما تجيش فجأة، تجي كي تولي متعودة على التفاهة، وناسية هدفك الحقيقي.
فخذي بالك…
التفاهة تقدر تبعدك على ربي شوية بشوية، بلا ما تحسي
وكي تحسي روحك وليتِ "باردة" مع الطاعة أو الذكر… شوفي وقتك وين يروح
فابداي من اليوم، نظّفي وقتك، وغذّي قلبك باللي ينفعك
ماشي لازم تغيّري الدنيا كامل، كفاية تبدئي بروحك
#عبثيات