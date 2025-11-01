(Top5) أكثر 5 أعضاء نشاطًا في المنتدى – شهر أكتوبر 2025

ام أمينة

ام أمينة

👑 TOP5 ✍️
طاقم الرقابة
تكريم خاص لأكثر 5 أعضاء نشاطًا في منتدى اللمة الجزائرية –
شهر أكتوبر 2025


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1759744488563.webp


تشجيعا و تحفيزا لروح التفاعل و المشاركة و المساهمة داخل منتدى اللمة الجزائرية

يتشرف المنتدى بتكريم نخبة من الأعضاء الذين سجلوا حضورًا قويًا خلال شهر أكتوبر 2025

من خلال مشاركاتهم القيمة وجهودهم المستمر في إثراء المنتدى

🏆 قائمة المكرّمين حسب اكثر عدد مشاركات:

المرتبة الأولى : @ام أمينة ب 303 مشاركة

المرتبة الثانية : @الامين محمد ب 224 مشاركة

المرتبة الثالثة : @إلياس ب 209 مشاركة

المرتبة الرابعة : @سـارة ب 151 مشاركة

المرتبة الخامسة : @أم إسراء ب 101 نقطة

كل عضو منهم تحصل على هذا الوسام :

1759744535537.gif


و نقول لكم شكرًا بحجم محبتكم و إهتمامكم بالمنتدى على كل حرف كتبتموه و كل رد تفاعلتم به و كل موضوع نشرتموه فبكم تحيا اللمة و تزدهر
دمتم متألقين و مبدعين

مع تحيات إدارة
منتدى اللمة الجزائرية

شكرا لكم

.....​
 
والله هذا المنتدى شي كبير عندي
يا ريت اقدر اقدم اكثر
يا ريت اقدر ارجع اخواننا اللي غابوا عنا

شكرا سيدتي ع المبادرة شكرا شكرا
مواصل معاكم الى اخر رمق
 
تستاهلوا أستاذتي الغالية 🌹
ما شاء الله عليكم
وجزاكم الله خيرا
 
شكرا لكم.. و نأمل أن نكون قدمنا جزءا ولو يسيرا من الفائدة و الاضافة لمنتدانا اللمة..
أهنئ كل الفائزين بالمراتب الأولى.. و لكل من خط حرفا.. و طبع تفاعلا في كل المواضيع و المشاركات
 
و تهنئتي الخاصة للميزة و المبدعة @سـارة التي زين اسمها معنا هذا الشهر هي و الأخ @الامين محمد
دام تواجدكم و ابداعكم و تميزكم
و @ام أمينة و @إلياس
فدائما لا يمكننا مجاراتكم فما شاء الله تواجد مميز و هادف و داعم للجميع دمتما من ركائز المنتدى
 
ألف مبارك لنا جميعا هذا الصرح الجميل اللي جمعنا على الكلمة الطيبة والأخوة الصادقة
شكرا للوسام وأتمنى ان أكون دائما وأبدا أهلا له
وشكر خاص للعزيزة أم أمنية و إمتنان كبير ربي يسعدك غلاتي
 
الف مليون مبروك ..كامل يتاهلو ..لعقوبة لينا المرة الجاية 😁
 
مبروك تستاهلون …
 
حضور ونشاط راقي
يستاهلو التكريم و الاوسمة
 
شكرا لكل من شجعني في المنتدى
شكرا لكل عضو في المنتدى
شكرا مدير و اداري في المنتدى
شكرا لكم جميعا
بورك فيكم على كل ما تقومون به لصالح المنتدى
 

