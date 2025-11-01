(Top5) أكثر 5 أعضاء نشاطًا في المنتدى – شهر أكتوبر 2025

ام أمينة
تكريم خاص لأكثر 5 أعضاء نشاطًا في منتدى اللمة الجزائرية –
شهر أكتوبر 2025
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تشجيعا و تحفيزا لروح التفاعل و المشاركة و المساهمة داخل منتدى اللمة الجزائرية
يتشرف المنتدى بتكريم نخبة من الأعضاء الذين سجلوا حضورًا قويًا خلال شهر أكتوبر 2025
من خلال مشاركاتهم القيمة وجهودهم المستمر في إثراء المنتدى
قائمة المكرّمين حسب اكثر عدد مشاركات:
المرتبة الأولى : @ام أمينة ب 303 مشاركة
المرتبة الثانية : @الامين محمد ب 224 مشاركة
المرتبة الثالثة : @إلياس ب 209 مشاركة
المرتبة الرابعة : @سـارة ب 151 مشاركة
المرتبة الخامسة : @أم إسراء ب 101 نقطة
كل عضو منهم تحصل على هذا الوسام :
و نقول لكم شكرًا بحجم محبتكم و إهتمامكم بالمنتدى على كل حرف كتبتموه و كل رد تفاعلتم به و كل موضوع نشرتموه فبكم تحيا اللمة و تزدهر
دمتم متألقين و مبدعين
مع تحيات إدارة
منتدى اللمة الجزائرية
شكرا لكم
.....
