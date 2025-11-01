العطاء وحسن الخلق ..

نفوس جبلت على تقديم كل ماهو جميل وتعطي عطاء منقطع النظير ؛ اقله كلمه جميله بحق من يستحقها بلا مؤاربه وبلا نفاق , فهناك عطاء منقطع النظير بين الناس ذوي النفوس الساميه يعود على المعطي بسعادة طويلة المدى كما لو كان تبرع بجزء منه وتنتابه فرحه كبيره حينما يراه مستحسنا في افواه الناس ونحن نعلم يقينا ان العطاء حالة خاصة بعيدة كل البعد عن الانانيه ؛ فأين هو العطاء الذي كنا نراه ونسمعه فيما مضى ذهب كما ذهب التسامح واصبحت الماده هي كل شيء ..!
كنا لانسمع نميمة في الدواوين وان وجدت فهي على استحياء ومختصره بينما اليوم اصبحت عادة معتاده وبمشاركة الحاضرين وكل يدلي بدلوه بما يساند النمام ويضيف له ما فاته ونقص منه .. كنت بديوانية احد الخيّرين وجاء الحديث بسيرة صديق غائب فتناول الحاضرين سيرته بإحضار سيئات افعاله واعماله وكنت ضمن المستمعين وعندما فرغوا قلت ماذا بعد ؟!!قالوا لاشيء... قلت أين هي صحيفة حسناته كي نقارنها بما جئتم به !! فما ذكرتموه من سيئات وعيوب لاتعتبر اذا ما قورنت بسنين عمره
وبما انكم وضعتم انفسكم موضع ملائكة الثواب والعقاب فحريا بكم احضار صحيفة حسناته كما احضرتم صحيفة سيئاته التي لم تنسوا منها شيئا !! فصمتوا صمت القبور !!!
الشاهد ان دواوين الامس اختلفت كثيرا عن دواوين اليوم تماشيا مع اختلاف نفوس روادها .. ويا معين !!
 
اهلا خوي بندر كيفك اخي
اضم صوتي مع صوتك اخي زمان كانت المجالس كلها فوائد
حتى في المزاح و الضحك
كان الناس يتحدثون في امور عامة و خاصة دون غيبة او غمزة او لمزة
كانت سببا في نشر العلم و الفوائد و التربية و التوجيه و نشر الوعي و الخلق
تعلمنا في المجالس الدين و المعاملة و الوقار و الاحترام و الحب و التآخي
كان المجلس قناة نشر وعي مجتمعي متكامل
الان الله يصلح جل المجالس ساعات طويلة قد لا نتناول فايدة واحدة

تغيرنا خوي بندر تغيرنا الله يصلح حالنا
 
هذه الحقيقه الواقعه إلا ما ندر
نسأل الله الستر وحسن العاقبه …
شكرا اخي العزيز …
 
رحم الله زمنا كانت فيه القلوب نقية و الكلمات صادقة و التجمعات مأوى للستر لا منابر للغيبة و النميمة و ما أقسى أن يتحول اللسان من أداة وصل إلى سيف يطعن الغائبين موضوعك هذا يوقظ الضمائر و يذكرنا بأن الكلمة الطيبة صدقة و أن العدل لا يُكتمل إلا بذكر المحاسن كما نذكر العيوب
شكرا لك على الموضوع
 
حسن الخلق: فهو "بذل النَّدى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه". ‏بذل الندى: يعني بذل المعروف، وبذل العطاء، من مال وعلم وجاه وغير ذلك، وضابطه كما قالوا: أن تعتقد أن كل مسلم له حقٌّ عليك. ‏وأما كف الأذى: بألَّا يؤذيَ الناس لا بلسانه ولا بجوارحه.
بارك الله فيك على طرحك القيم


 
نحن لا نعمم ونقول لازالت الدنيا بخير لكن ما نراه في الدواوين لم يكن معتادا فيما مضى ونخشى انتشاره ويبقى امر معتاد ومسلم به لأن الغيبه من كبائر الذنوب ، ثم ان التحدث عن الآخرين بما لايليق امر مذموم وهذا ما نحذر منه ..
شكرا لمرورك وتعليقك الذي أضاف للموضوع بعدا جميلا …
 
نعم يا طيب للناس حقوق كما عليهم من واجبات ومن حق الناس عليك كف الأذى عنهم ،، والغيبه من الأذى ..
شكرا لمرورك يا طيب …
