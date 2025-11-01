العطاء وحسن الخلق ..

نفوس جبلت على تقديم كل ماهو جميل وتعطي عطاء منقطع النظير ؛ اقله كلمه جميله بحق من يستحقها بلا مؤاربه وبلا نفاق , فهناك عطاء منقطع النظير بين الناس ذوي النفوس الساميه يعود على المعطي بسعادة طويلة المدى كما لو كان تبرع بجزء منه وتنتابه فرحه كبيره حينما يراه مستحسنا في افواه الناس ونحن نعلم يقينا ان العطاء حالة خاصة بعيدة كل البعد عن الانانيه ؛ فأين هو العطاء الذي كنا نراه ونسمعه فيما مضى ذهب كما ذهب التسامح واصبحت الماده هي كل شيء ..!

كنا لانسمع نميمة في الدواوين وان وجدت فهي على استحياء ومختصره بينما اليوم اصبحت عادة معتاده وبمشاركة الحاضرين وكل يدلي بدلوه بما يساند النمام ويضيف له ما فاته ونقص منه .. كنت بديوانية احد الخيّرين وجاء الحديث بسيرة صديق غائب فتناول الحاضرين سيرته بإحضار سيئات افعاله واعماله وكنت ضمن المستمعين وعندما فرغوا قلت ماذا بعد ؟!!قالوا لاشيء... قلت أين هي صحيفة حسناته كي نقارنها بما جئتم به !! فما ذكرتموه من سيئات وعيوب لاتعتبر اذا ما قورنت بسنين عمره

وبما انكم وضعتم انفسكم موضع ملائكة الثواب والعقاب فحريا بكم احضار صحيفة حسناته كما احضرتم صحيفة سيئاته التي لم تنسوا منها شيئا !! فصمتوا صمت القبور !!!

الشاهد ان دواوين الامس اختلفت كثيرا عن دواوين اليوم تماشيا مع اختلاف نفوس روادها .. ويا معين !!