معلومات عن المكسرات مفيدة و مضرة لصحتك

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
🔸️المكسرات الأعلى بالحديد : الكاجو
🔸️️المكسرات الأعلى بالبروتين : الفول السودان
🔸️️ المكسرات الأعلى بأوميغا 3 : الجوز
🔸️ المكسرات الأعلى بالدهـ.ـون : المكادِمْيَا
🔸️ المكسرات الأعلى بالمغنيسيوم : الجوز البرازيلي
🔸️المكسرات الأعلى بالألياف : اللوز

🔸️آلام المعدة : بسبب التهاب الأمعاء
🔸️آلام السرة : بسبب التعـ.ـرض للعـ.ـدوى
🔸️آلام المفاصل : بسبب التـ؟ـهاب الأوتار
🔸️آلام الركبة : بسبب تمزق الأربطة
🔸️آلام الرقبة : بسبب استخدام الوسادة السيئة
🔸️آلام العنق : بسبب انضـ.ـغاط الأعـ.ـصاب

🔸️آلام الكتفين : بسبب الطقس البارد
🔸️بذور اليقطين : مفيد للإمساك المزمن
🔸️قلب العجل : مفيد لضـ.ـغط الد م
🔸️بذور دوار الشمس : مفيد للغدة الدرقية
🔸️بذور الكتان : مفيد لحـ رق الدهـ ون
🔸️قلوب الدجاج : مفيد للدماغ والإستيعاب
🔸️أوراق السدر : مفيد للحسد
🔸️أرجل الدجاج : مفيد للغضاريف
🔸️كرش الخروف : مفيد لصحة الد.م
🔸️كبد العجل أو الغنم : مفيد للرجيم
 

المواضيع المشابهة

ا
  • مغلق
معلومات عن المكسرات
المشاركات
9
المشاهدات
1K
اسيل
ا
العودة
Top Bottom