معلومات عن المكسرات مفيدة و مضرة لصحتك

️المكسرات الأعلى بالحديد : الكاجو️️المكسرات الأعلى بالبروتين : الفول السودان️️ المكسرات الأعلى بأوميغا 3 : الجوز️ المكسرات الأعلى بالدهـ.ـون : المكادِمْيَا️ المكسرات الأعلى بالمغنيسيوم : الجوز البرازيلي️المكسرات الأعلى بالألياف : اللوز️آلام المعدة : بسبب التهاب الأمعاء️آلام السرة : بسبب التعـ.ـرض للعـ.ـدوى️آلام المفاصل : بسبب التـ؟ـهاب الأوتار️آلام الركبة : بسبب تمزق الأربطة️آلام الرقبة : بسبب استخدام الوسادة السيئة️آلام العنق : بسبب انضـ.ـغاط الأعـ.ـصاب️آلام الكتفين : بسبب الطقس البارد️بذور اليقطين : مفيد للإمساك المزمن️قلب العجل : مفيد لضـ.ـغط الد م️بذور دوار الشمس : مفيد للغدة الدرقية️بذور الكتان : مفيد لحـ رق الدهـ ون️قلوب الدجاج : مفيد للدماغ والإستيعاب️أوراق السدر : مفيد للحسد️أرجل الدجاج : مفيد للغضاريف️كرش الخروف : مفيد لصحة الد.م️كبد العجل أو الغنم : مفيد للرجيم