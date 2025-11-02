معلومات عن المكسرات مفيدة و مضرة لصحتك

إلياس
👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
التفاعل 35.2K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 27,964
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 54
️المكسرات الأعلى بالحديد : الكاجو
️️المكسرات الأعلى بالبروتين : الفول السودان
️️ المكسرات الأعلى بأوميغا 3 : الجوز
️ المكسرات الأعلى بالدهـ.ـون : المكادِمْيَا
️ المكسرات الأعلى بالمغنيسيوم : الجوز البرازيلي
️المكسرات الأعلى بالألياف : اللوز
️آلام المعدة : بسبب التهاب الأمعاء
️آلام السرة : بسبب التعـ.ـرض للعـ.ـدوى
️آلام المفاصل : بسبب التـ؟ـهاب الأوتار
️آلام الركبة : بسبب تمزق الأربطة
️آلام الرقبة : بسبب استخدام الوسادة السيئة
️آلام العنق : بسبب انضـ.ـغاط الأعـ.ـصاب
️آلام الكتفين : بسبب الطقس البارد
️بذور اليقطين : مفيد للإمساك المزمن
️قلب العجل : مفيد لضـ.ـغط الد م
️بذور دوار الشمس : مفيد للغدة الدرقية
️بذور الكتان : مفيد لحـ رق الدهـ ون
️قلوب الدجاج : مفيد للدماغ والإستيعاب
️أوراق السدر : مفيد للحسد
️أرجل الدجاج : مفيد للغضاريف
️كرش الخروف : مفيد لصحة الد.م
️كبد العجل أو الغنم : مفيد للرجيم
️️المكسرات الأعلى بالبروتين : الفول السودان
️️ المكسرات الأعلى بأوميغا 3 : الجوز
️ المكسرات الأعلى بالدهـ.ـون : المكادِمْيَا
️ المكسرات الأعلى بالمغنيسيوم : الجوز البرازيلي
️المكسرات الأعلى بالألياف : اللوز
️آلام المعدة : بسبب التهاب الأمعاء
️آلام السرة : بسبب التعـ.ـرض للعـ.ـدوى
️آلام المفاصل : بسبب التـ؟ـهاب الأوتار
️آلام الركبة : بسبب تمزق الأربطة
️آلام الرقبة : بسبب استخدام الوسادة السيئة
️آلام العنق : بسبب انضـ.ـغاط الأعـ.ـصاب
️آلام الكتفين : بسبب الطقس البارد
️بذور اليقطين : مفيد للإمساك المزمن
️قلب العجل : مفيد لضـ.ـغط الد م
️بذور دوار الشمس : مفيد للغدة الدرقية
️بذور الكتان : مفيد لحـ رق الدهـ ون
️قلوب الدجاج : مفيد للدماغ والإستيعاب
️أوراق السدر : مفيد للحسد
️أرجل الدجاج : مفيد للغضاريف
️كرش الخروف : مفيد لصحة الد.م
️كبد العجل أو الغنم : مفيد للرجيم