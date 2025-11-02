مبروك لأهلنا في المغرب ..

aljentel
نبارك لأهلنا في المملكه المغربيه تصويت مجلس الأمن على الصحراء المغربيه حيث
صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم.
ويتبنى مشروع القرار الأميركي الذي عُرض للتصويت الجمعة موقفا مؤيدا لخطة الرباط المقدّمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ، في حين صوّت الأعضاء الباقون الأحد عشر لصالح القرار الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة سنه ،، ورحب العاهل المغربي محمد السادس بالقرار …
مبروك هذا الإنجاز الذي يحل اشكالية طال أمدها …
