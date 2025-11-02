"سلّاكة المحَاين"

*amani*
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مساء الورد والياسمين عليكم ان شاءلله تكونوا كامل بخير
وصفة اليوم ماشي حاجة كبيرة عشاء خفيف ظريف حبيت نشاركو معاكم
فريت اوملات قريب كمل قرايتو
والبطاطا ديما سلاكة المحاين تتفقوا أو لا هههه
المهم درت حبة بصل وطماطم وشوي فلفل ذبلتهم في المقلة مع الملح والتوابل (كركم، راس الحانوت، فلفل أحمر حلو)
حطيت البطاطا خلطتها معاهم ودرت فوقها البيض وزدتلها شوي دبشة وفرماج راپي وخلطت وصايي
جات بنينة صراحة
هذا الصحن تاعي تهليت فيه شوي هههه
دُمتم أحبتي