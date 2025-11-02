"سلّاكة المحَاين"

*amani*

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مساء الورد والياسمين عليكم ان شاءلله تكونوا كامل بخير❣️
وصفة اليوم ماشي حاجة كبيرة عشاء خفيف ظريف حبيت نشاركو معاكم
فريت اوملات قريب كمل قرايتو😆
والبطاطا ديما سلاكة المحاين تتفقوا أو لا هههه

المهم درت حبة بصل وطماطم وشوي فلفل ذبلتهم في المقلة مع الملح والتوابل (كركم، راس الحانوت، فلفل أحمر حلو)
حطيت البطاطا خلطتها معاهم ودرت فوقها البيض وزدتلها شوي دبشة وفرماج راپي وخلطت وصايي😆
جات بنينة صراحة😋
IMG_20251102_180509_383.webp

IMG_20251102_181647_702.webp


IMG_20251102_185557_316.webp


IMG_20251102_185900_026.webp


IMG_20251102_185913_564.webp


هذا الصحن تاعي تهليت فيه شوي هههه

IMG_20251102_192532_130.webp


دُمتم أحبتي🤎

 
روعة لفريت املات
حنا الرجال تعجبنا الوصفات لخفيفة هاذي خاصة كي نلقو رواحنا مجبورين على الطبخ ههه
فنيانين
خلي نجربها ليامات هذي راني زوفري نطيب وحدي
 
لبصل يتقلا قبل لفريت وله يطيب معاها ديراكت .
كيفاه تجي خير ؟
 
جميل ولذيذ يعطيك الصحه …
 
نفس الخالوطة لي نديرها أنا😂🤣 ، بصح مانديرش الملح
في الطبخ يخرج إبداعي غير في المقليات
 
ما شاء الله تبارك الله
شوفي اماني لي فنان فنان لوكان يجيبلك الما تحسه
ما بنين و الله
اماني اختي انت بركة والله الفريت من عندك و طلعت بشكل آخر و تسخف
يعطيك الصحة والله
قبشتي مشاعري قبل آذان الصبح هههههههههه
 
