فئة من الناس يحبهم ﷲ🍓🙂

Ēya Ēljana

Ēya Ēljana

:: عضو مُشارك ::
﷽، هؤلاء الفئة يحبهم الله سبحانه وتعالى
اللهم أجعلنا منهم🥹
🌸 1. التوّابون والمتطهّرون

> "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" [البقرة:222]
الذين إذا أخطأوا عادوا فورًا، لا يُصرّون على الذنب، قلوبهم حية.
والمتطهّرون: الذين يحرصون على طهارة أجسادهم وأرواحهم معًا.




---

💗 2. المتّقون

> "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" [التوبة:4]
الذين يخافون الله في السر قبل العلن، لا يظلمون ولا يتكبرون، يزنون أفعالهم بميزان الحلال والحرام.




---

🌿 3. المحسنون

> "وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" [آل عمران:134]
الذين يفعلون الخير بإتقانٍ وطيب نية، حتى لو لم يَرَهم أحد.
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأن تُعامل الناس بلطفٍ لوجه الله.




---

🕊 4. المتوكّلون

> "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" [آل عمران:159]
الذين يعملون بالأسباب، ثم يتركون النتائج بين يدي الله، مطمئنين أن اختياره خير.




---

💞 5. الصابرون

> "وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ" [آل عمران:146]
الذين يثبتون عند البلاء، لا يتذمرون، بل يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون.




---

🌼 6. المقسطون (العدل)

> "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [المائدة:42]
الذين يعدلون بين الناس، لا يظلمون أحدًا ولو على حساب أنفسهم.




---

🌺 7. الصابرون المجاهدون في سبيله
الذين يُجاهدون أنفسهم أولًا ضد الشهوات والذنوب، ثم يجاهدون في الخير.

اللهم اجعلنا من التوابين، المتطهرين، المتقين، المحسنين، الصابرين، المتوكلين، والمقسطين،
واجعل قلوبنا عامرةً بحبك، مطمئنةً بذكرك، نقيّةً من كل حقدٍ أو ذنبٍ أو رياء.

اللهم اجعلنا ممن إذا ذُكروا في السماء قيل:
"هؤلاء عبادي الذين أحبّوني في الغيب، فحفظتهم في الدنيا والآخرة." 🤍
 
اللهم اجعلنا من أحبّتك و اغمرنا برحمتك و وفّقنا لطاعتك دائمًا
في ميزان حسناتك غاليتي ....
 
توقيع ام أمينة
جزاك الله خيرا اختي 🌹
 
توقيع فاتن سيلين
جزيت خيرا على الموضوع جعله الله في ميزان حسناتك
 
ربي يثبتنا ويقدرنا
 
توقيع الديباج الرقيق
ربي يهدينا و يثبتنا و ربي يجعلنا منهم
بارك الله اختي
 
توقيع dahman kz

المواضيع المشابهة

A
محرمات استهان بها كثير من الناس
المشاركات
3
المشاهدات
672
*فاطمة الزهرة*
*فاطمة الزهرة*
S
محرمتت استهان بها كثير من الناس للشيخ صالح المنجد حفظه الله
المشاركات
1
المشاهدات
714
salaf
S
س
كثير من الناس بعد أداء صلاة الفريضة يغير مكانه لأداء النافلة .فهل هذا العمل مشروع ام من البدع؟؟
المشاركات
5
المشاهدات
899
عصام ابو عماد
ع
م
صنف من الناس يستحق الإعدام ؟
2
المشاركات
26
المشاهدات
2K
ميسومة الدلوعة
م
النورس
  • مغلق
50 معلومه يجهلها الكثير من الناس
المشاركات
12
المشاهدات
1K
النورس
النورس
العودة
Top Bottom