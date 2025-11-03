فئة من الناس يحبهم ﷲ🍓🙂

Ēya Ēljana
﷽، هؤلاء الفئة يحبهم الله سبحانه وتعالى
اللهم أجعلنا منهم
1. التوّابون والمتطهّرون
> "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" [البقرة:222]
الذين إذا أخطأوا عادوا فورًا، لا يُصرّون على الذنب، قلوبهم حية.
والمتطهّرون: الذين يحرصون على طهارة أجسادهم وأرواحهم معًا.
---
2. المتّقون
> "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" [التوبة:4]
الذين يخافون الله في السر قبل العلن، لا يظلمون ولا يتكبرون، يزنون أفعالهم بميزان الحلال والحرام.
---
3. المحسنون
> "وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" [آل عمران:134]
الذين يفعلون الخير بإتقانٍ وطيب نية، حتى لو لم يَرَهم أحد.
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأن تُعامل الناس بلطفٍ لوجه الله.
---
🕊 4. المتوكّلون
> "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" [آل عمران:159]
الذين يعملون بالأسباب، ثم يتركون النتائج بين يدي الله، مطمئنين أن اختياره خير.
---
5. الصابرون
> "وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ" [آل عمران:146]
الذين يثبتون عند البلاء، لا يتذمرون، بل يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون.
---
6. المقسطون (العدل)
> "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [المائدة:42]
الذين يعدلون بين الناس، لا يظلمون أحدًا ولو على حساب أنفسهم.
---
7. الصابرون المجاهدون في سبيله
الذين يُجاهدون أنفسهم أولًا ضد الشهوات والذنوب، ثم يجاهدون في الخير.
اللهم اجعلنا من التوابين، المتطهرين، المتقين، المحسنين، الصابرين، المتوكلين، والمقسطين،
واجعل قلوبنا عامرةً بحبك، مطمئنةً بذكرك، نقيّةً من كل حقدٍ أو ذنبٍ أو رياء.
اللهم اجعلنا ممن إذا ذُكروا في السماء قيل:
"هؤلاء عبادي الذين أحبّوني في الغيب، فحفظتهم في الدنيا والآخرة."
