ملي ماتت المرحومة ما كليناش الكسرة المرڨومة...هيا اتحفونا بما عندكم😊

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

. ...ابن اختي الكبيرة واول حفيد لوالديا تقريبا يعيش معنا منذ عودتنا لبيتنا الاصلي...وهو أقرب الاحفاد لي لأنه تقريبا نفس الجيل يكبرني فقط بخمس سنوات أو اقل قليلا تقريبا ..المهم أمي رحمها الله متعودة تطبخ له ما لذ وطاب خاصة عند عودته من الجامعة في الويكاند وكانت تدلله كثيرا ...أما الان ما عليه أن يأكل ما تطبخه الخالة الصغيرة سيلين تحت شعار كعور ومد للعور 🤣للأمانة ليس كل الاكل مش جيد هناك اكلات اتقن طبخها بشهادة نانا ربي يحفظها وابي😍 والصغير شرحبيل دوما يشكر اكل خالته ربي يحفظه...

أنا عندي المهم اكل صالح للبلع ولا يضر للمعدة ههه ليس لي وقت والله لاتعلم أو أتقنت في الطبخ فياكل مسكين ويصمت....ابي حفظه الله ولا يوم عاب طعام حتى لو مالح أو ليس جيد لا يعيبه اما يأكله كله أو يتذوق ويعتذر بالشبع ولما سالته لماذا أكملت صحنك وطعامي بشهادة امي وحفيدك ليس جيد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعام قط. فكيف أنا اعيب طعام ريحانتي وابنتي العزيزة التي بذلت جهدا في إعداده...ربي يحفظه لي .

حتى مؤخرا كنت اعد اغروم رخساس وبدل أن أضع الطاجين المرڨوم تاع الرخساس وضعت الطاجين لمسرح الخاص بالبغرير أو المسمن..فجات الكسرة مش مرڨومة. فابن اختي ما عجبوش الحال قالي نانا يقصد امي رحمها الله كانت كسرتها مرڨومة هذه ما تشبه لوالو هو يظن أن الرخساس المرأة هي الي تنقشها ما علابلوش بلي الطاجين هو ينقشها ههه .فقلت له جيب الكسرة تاعي ماتاكلش ههه روح ليماك ديرلك رخساس المرڨومة ولا عجل بزواجك ومرتك طيبلك المرڨومة والمرشومة 🤣

و قبل قليل اختي حكيت ليها من مدة الموقف قاتلي تتفكري سيلين الحكاية هذيك شوفي واش لقيت منشور في الفيسبوك حكاية الكسرة المرڨومة..

فجاتني فكرة ندير موضوع وشاركونا بأمثال الجدود تحفظوها عن أمهاتكم أو جداتكم مع حكاية سبب المثل أو احكولنا قصة صارت ليكم تمثل حكمة أو مثل معروف.

قصة المثل تلقوها في الصورة 👇👇


تحياتي
اختكم سيلين
 

ههههههه معليش فاتن دبريله رجل تاع ديناصور
لازم ياكال و هو خايف بدون نقد ههههههه
نعرف بنتي سيلين قدها و قدود و طمخها اجمل و افضل من الشيف محمد الامين
ههههههههه هاذي انا نضمنها الباقي الله اعلم ههههههه
 
