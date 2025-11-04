هجرة تلاوة القران الكريم 😰

Ēya Ēljana
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 1.1K
الجوائز 55
- تاريخ التسجيل
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 450
- محل الإقامة
- الجزائر-تبسة-
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 14 ماي 1998
- الوظيفة
- بدون عمل حاليا
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 25 إلى 30 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 4
﷽، قال الله تعالى:
﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان:30]
إخوتي اليوم مررتُ بهذه الآية، شعرتُ أنها تخاطبني أنا قبل غيري…انا اليوم في سنة 2025 لديا مدة ملتزمة واقراء القرآن منذ مدة تقريبًا 20 آية يوميًا لكن دون تدبّر، دون فهم عميق، ودون أن أجعل منه منهجًا أعيش به.
رغم أن الله أعطاني كل شيء:
نعمة الشباب، والصحة، والعلم، والإنترنت، والوقت،
ومع ذلك… والله والله والله أشعر أني مقصّرة.
كيف أسمح لنفسي أن أعيش كل هذا النور، ولا أستضيء بالقرآن كما يجب؟
كيف نطلب السكينة والهداية والفرج… ونحن نهجر كلام الله في قلوبنا؟
أعاتب نفسي اليوم قبل أن يأتيني يوم لا أقدر فيه على التدارك،
وأسألكم بصدق:
كيف هو حالكم مع القرآن؟
هل هو رفيق يومكم، أم كتاب نقرأه دون أن نعيشه؟
---
﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان:30]
إخوتي اليوم مررتُ بهذه الآية، شعرتُ أنها تخاطبني أنا قبل غيري…انا اليوم في سنة 2025 لديا مدة ملتزمة واقراء القرآن منذ مدة تقريبًا 20 آية يوميًا لكن دون تدبّر، دون فهم عميق، ودون أن أجعل منه منهجًا أعيش به.
رغم أن الله أعطاني كل شيء:
نعمة الشباب، والصحة، والعلم، والإنترنت، والوقت،
ومع ذلك… والله والله والله أشعر أني مقصّرة.
كيف أسمح لنفسي أن أعيش كل هذا النور، ولا أستضيء بالقرآن كما يجب؟
كيف نطلب السكينة والهداية والفرج… ونحن نهجر كلام الله في قلوبنا؟
أعاتب نفسي اليوم قبل أن يأتيني يوم لا أقدر فيه على التدارك،
وأسألكم بصدق:
كيف هو حالكم مع القرآن؟
هل هو رفيق يومكم، أم كتاب نقرأه دون أن نعيشه؟
---