همسات بين السطور .... متجدد

ام أمينة

ام أمينة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


همسات بين السطور .... متجدد


هنا تنبض الكلمات بفرحٍ لا يُقال
و تُزهر الحروف كأنها ربيعٌ دائم
أكتب لأحتفل بالحياة
و لأرسم إبتسامة على الوجوه
و لأُشارككم لحظات من الأمل
في كل همسة من قلمي
تجد دفئًا و حلمًا صغيرًا
أو فكرة تُنير القلب
هذه المدونة ليست مجرد خواطر
بل فسحة للروح
وموعد مع الجمال و التفاؤل و الإمتنان


أتمنى أن تنال هذه المساحة إعجابكم و أتطلع إلى متابعتكم و دعمكم

شكرًا لكم
....
 
تمنيت لو كنت مُخطئة
بقلمي ....

لم أكن يومًا بحاجةٍ إلى كثيرٍ من الكلمات
فأنا أقرأ النوايا من بين السطور
و أفهم التلميحات من أول نظرة
كأن قلبي خُلق ليكون مرآةً لما يُخفى
أُدرك ما يُقال و ما لا يُقال
و أعرف متى يُلمّع الحديث
و متى يُعتم
لكنني أختار الصمت
و أتظاهر بالغباء
لا ضعفًا
بل حكمةً
كم مرةٍ تمنيت أن يُخطئ حدسي
و أن يكون شعوري الأول وهماً
لكنّه كان دائمًا صادقًا
كأن الحقيقة تأبى إلا أن تُكشف لي
و لو جرحتني
فأبتسم و أمضي
و أدعهم يظنون أنني لم أفهم
بينما أنا فهمت كل شيء
