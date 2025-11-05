همسات بين السطور .... متجدد

تمنيت لو كنت مُخطئة

بقلمي ....



لم أكن يومًا بحاجةٍ إلى كثيرٍ من الكلمات

فأنا أقرأ النوايا من بين السطور

و أفهم التلميحات من أول نظرة

كأن قلبي خُلق ليكون مرآةً لما يُخفى

أُدرك ما يُقال و ما لا يُقال

و أعرف متى يُلمّع الحديث

و متى يُعتم

لكنني أختار الصمت

و أتظاهر بالغباء

لا ضعفًا

بل حكمةً

كم مرةٍ تمنيت أن يُخطئ حدسي

و أن يكون شعوري الأول وهماً

لكنّه كان دائمًا صادقًا

كأن الحقيقة تأبى إلا أن تُكشف لي

و لو جرحتني

فأبتسم و أمضي

و أدعهم يظنون أنني لم أفهم

بينما أنا فهمت كل شيء

..... ​