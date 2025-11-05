ام أمينة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
همسات بين السطور .... متجدد
هنا تنبض الكلمات بفرحٍ لا يُقال
و تُزهر الحروف كأنها ربيعٌ دائم
أكتب لأحتفل بالحياة
و لأرسم إبتسامة على الوجوه
و لأُشارككم لحظات من الأمل
في كل همسة من قلمي
تجد دفئًا و حلمًا صغيرًا
أو فكرة تُنير القلب
هذه المدونة ليست مجرد خواطر
بل فسحة للروح
وموعد مع الجمال و التفاؤل و الإمتنان
أتمنى أن تنال هذه المساحة إعجابكم و أتطلع إلى متابعتكم و دعمكم
شكرًا لكم
....