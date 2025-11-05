اريد التغيير

التغيير لا يتحقق بالكلمات ولا بالشعارات، بل يبدأ من داخلنا، من قرارٍ صادقٍ نأخذه بأن نغيّر أنفسنا ونؤثر في من حولنا.

حين نصنع التغيير في ذواتنا، يصبح المجتمع بأكمله أكثر وعيًا، أكثر قوة، وأكثر قدرة على النهوض من جديد.





إن الشباب هم عماد المستقبل، وسواعد النهضة، وصوت الأمل الذي يشرق في كل أمة تطمح إلى التقدم.

ولأننا نؤمن بذلك، اعمل ضمن جمعية ثقافية و علمية على غرس الإيجابية في نفوس الطلبة، وبث روح الطموح

والإصرار، وتشجيعهم على أن يكونوا قادة في ميادينهم، لا تابعين للظروف.

نحن نؤمن أن كل شاب قادر على أن يكون شرارة تغيير في محيطه، وأن كل فكرة صغيرة قد تصنع

أثرًا عظيمًا إن وُلدت من قلبٍ مخلصٍ ووطنٍ محب.

أما أنا، فإيماني راسخ أن التغيير ممكن، مهما كانت العقبات.

لا ألتفت إلى الانتقادات أو الأصوات المثبطة، لأنني أعلم أن الطريق نحو النجاح لا يكون

مفروشًا بالورود، بل بالإصرار والعزيمة.



غيّروا نظرتكم لأنفسكم... تصنعوا غدكم بأيديكم.

لا تنتظروا من ينهض بكم، انهضوا أنتم، فأنتم الأمل، وأنتم المستقبل، وأنتم القوة التي تبني الوطن.

فلنزرع معًا الأمل في قلوبنا، ولنجعل الإيجابية أسلوب حياة،

ولنكن جيلًا يفتخر به وطنه، ويترك بصمة لا تُنسى في مسيرة تاريخه.





هل أنتم مستعدون لتكونوا جزءًا من هذا التغيير

شاركوني أفكاركم، أحلامكم، وخططكم لنصنع معًا واقعًا يليق بطموح شبابنا

السلام عليكماحبتي في اللمة الطيبة