مشاركة أخرى ضمن فعاليات المطبخ الجزائري Les petits ballons au lait

أم إسراء

أم إسراء

أحباب اللمة
مشاركتي في فعاليات المطبخ الجزائري
Les petits ballons au lait

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته خاوتي اللماويين 🤗
المهم... حبيت نخلعكم بالعنوان 😂😂
و قلت علاش لا؟ ندير وصفة خفيفة ظريفة، فيها شوية فرنسي باش تبان “الله الله” 😌
و في الحقيقة ما فيها لا تعقيد لا والو، كل ما فيها محمصة بالحليب
مانعرفش وش يطلقو عليها في مناطق أخرى،
لكن عندنا هي نفسها اللي نستعملوها فالبركوكس (بربوشة خشينة شوية).

طريقتي في إعدادها:
نغلي شوية ماء،
نزيد فيه المحمصة و نخليها تطيب نصف طياب مع شوية ملح،
من بعد نصفيها، و نرجعها ع النار نزيدلها زبدة جبن ، و حليب ،
و نخليها تكمل تطيب على راحتها.

**في صغري كنت نحبها مع السكر ،
أما درك... كل ما نكثر الجبن تولي ألذ و أحلى

الصور مسروقة طبعا
أما الحقيقة؟ البارح فقط درتها للعشاء و كانت من أروع ما يكون 🤭
1000017384.webp
1000017385.webp

و نظن هذي هي سلاكة الحاصلين ههه مش الوصفة لي حطتهالنا الأخت @*amani*
 
وصفة سهلة و سريعة و كيما قلتي سلاكة الحاصلين هي و الفرميسال
محبوبة عند الكبار و الصغار
شكرا لمشاركتنا الطبق ...
 
هاي هاي على ناس Les petits ballons au lait

أنا كي شفت العنوان قلت يمكن 15 مكوّن وطريقة تحضير على 5 صفحات هههه

بركوكش بالحليب وصافي... تواضعي معنا فالعناوين يا أختي أم إسراء


على ذكر بركوكش... تذكرت قصة من قصص زمان حكاها لي الوالد:

كانوا النسا قديماً يحلحلو بركوكش ويخزّنوه لأيام البرد القارس، مع شوية قدّيد. وفعلا كان يسخّن البدن.

في واحد النهار بنت عمّه ملّت من بركوكش وقالت: "دايما بركوكش؟ ما تبدلّوش شوية؟". فسمعها أبوها وردّ عليها :"إن شاء الله نهار تمشي لدارك... تولّي تشتاقي فيه". و فعلا... نهار تزوجت لحقتها دعوته. كان رجلها مُعوز وما كانت تشبع كرشها حتى تجي لدار ابّاها.


اللهم بارك لنا في طعامنا،
ووفّقنا لشكرك على نِعمك التي لا تُعد ولا تُحصى،
وارزقنا دوام الرضا على القليل والكثير،
 
