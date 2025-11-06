مشاركة أخرى ضمن فعاليات المطبخ الجزائري Les petits ballons au lait

هاي هاي على ناس Les petits ballons au lait



أنا كي شفت العنوان قلت يمكن 15 مكوّن وطريقة تحضير على 5 صفحات هههه



بركوكش بالحليب وصافي... تواضعي معنا فالعناوين يا أختي أم إسراء





على ذكر بركوكش... تذكرت قصة من قصص زمان حكاها لي الوالد:



كانوا النسا قديماً يحلحلو بركوكش ويخزّنوه لأيام البرد القارس، مع شوية قدّيد. وفعلا كان يسخّن البدن.



في واحد النهار بنت عمّه ملّت من بركوكش وقالت: "دايما بركوكش؟ ما تبدلّوش شوية؟". فسمعها أبوها وردّ عليها :"إن شاء الله نهار تمشي لدارك... تولّي تشتاقي فيه". و فعلا... نهار تزوجت لحقتها دعوته. كان رجلها مُعوز وما كانت تشبع كرشها حتى تجي لدار ابّاها.





اللهم بارك لنا في طعامنا،

ووفّقنا لشكرك على نِعمك التي لا تُعد ولا تُحصى،

وارزقنا دوام الرضا على القليل والكثير،