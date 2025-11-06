مشاركة أخرى ضمن فعاليات المطبخ الجزائري Les petits ballons au lait

أم إسراء
أحباب اللمة
مشاركتي في فعاليات المطبخ الجزائري
Les petits ballons au lait
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته خاوتي اللماويين
المهم... حبيت نخلعكم بالعنوان
و قلت علاش لا؟ ندير وصفة خفيفة ظريفة، فيها شوية فرنسي باش تبان “الله الله”
و في الحقيقة ما فيها لا تعقيد لا والو، كل ما فيها محمصة بالحليب
مانعرفش وش يطلقو عليها في مناطق أخرى،
لكن عندنا هي نفسها اللي نستعملوها فالبركوكس (بربوشة خشينة شوية).
طريقتي في إعدادها:
نغلي شوية ماء،
نزيد فيه المحمصة و نخليها تطيب نصف طياب مع شوية ملح،
من بعد نصفيها، و نرجعها ع النار نزيدلها زبدة جبن ، و حليب ،
و نخليها تكمل تطيب على راحتها.
**في صغري كنت نحبها مع السكر ،
أما درك... كل ما نكثر الجبن تولي ألذ و أحلى
الصور مسروقة طبعا
أما الحقيقة؟ البارح فقط درتها للعشاء و كانت من أروع ما يكون
و نظن هذي هي سلاكة الحاصلين ههه مش الوصفة لي حطتهالنا الأخت @*amani*
