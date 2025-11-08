كل يوم حكمة

إلياس

إلياس

أوفياء اللمة
اليوم إن شاء الله سأبدأ بنشر حكمة اي كل سيتم نشر حكمة و كل عضو يستطيع المشاركة فيه في هذه المدونة
بكتابة حكمة
🌿 حكمة اليوم: عن الصمت 🌿

"الصمت ليس ضعفًا، بل هو لغة العقول الراقية حين تعجز الكلمات عن التعبير."

فالصمت أحيانًا أبلغ من الكلام، لأنه يمنحك فرصة للفهم، والتأمل، واختيار الردّ بحكمة.
 
*حكمة*
الحياة ليست طويلة لتجرب كل شيء ..
ولا قصيرة لتتذكر كل شيء ..
ولكنها جميلة إذا عرفنا أنها لا تساوي شيء ..
‏بَينما أنتَ غارقٌ في قَلقك
‏يُدبّر الله أمرك.
🌷🌷🌷🌷
 
📚 حكمة قصيره 📚

سألو حكيماً..!

ماهي أجمل حكمه ؟
فقال : لي سبعين عاماً أقرأ
ماوجدت أجمل من هذا القول:

"إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها"..
وإن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها"..

🔴 كل انحناء في حياتك قد يؤلم ظهرك
إلا انحنائات الصلاة فهي ترتقي بالروح
وتسمو بالنفس وتطيب القلب .
 
حكمة أعجبتني..!

ليس بالضروري ان يكون لديك أصدقاء كثيرون لتكون ذو شخصية معروفه ..

فالأسد يمشي وحيداً ..! والخروف يمشي مع الجميع ..

الخنصر - البنصر - الوسطى - السبابة ..
بجانب بعضها ..إلّا « الإبهام »بعيد عنها ..

و تعجّبت عندما عرفت أن » الأصابع «لآ تستطيع صنع شيء دون إبهامها البعيد ..

جرّب أن تكتب أو أن تغلق أزرار ثيابك . .

فَـتَـأكّـد أنه ليست العبرة " بَكثرة الآصْحَآبْ حولك "
إنما العبرة "أكثرهم حُبَاً و مَنْفَعَةً لك "حتى وإن كان بعيدآ عنك
 
‏الحياة لا تأتي كما نريدها
واﻵخرون غالبًا ﻻ يتصرّفون كما نتمنى!
إذا حاربت وواجهت كل من يختلف معك فستقضي كل حياتك في خوض المشاكل والخلافات!
التعامل مع الناس بمختلف عقلياتهم وطباعهم يحتاج منك الصبر والكثير من التغافل لتستمر العلاقات.
واجعل طاقتك ووقتك لما يفيدك وليس لما يضايقك.
 
✿اعࢪف حكمة تقول 🖤⛓️:

💎💙 الإنسان بأخلاقه و ليس بمظهࢪه 💙💎

★ لوڪانت الࢪجولة بالصوت لگان الگلب سيد الࢪجال•••
★لوڪانت الأنثى بالتـعـࢪي لگانت القࢪدة أفضل الگائنات أنوثة•••
 
"كنتُ أظن أن اللطف يُردّ باللطف، وأن حسن النية يُثمر حسن نية.
لكن الحياة علمتني أن الناس يتصرفون وفق طبيعتهم، لا وفق ما تقدمه لهم.
سيفهمونك كما يريدون، ويعاملونك كما يعكس دواخلهم، لا كما تستحق.

ومع الوقت، ستدرك أن الأفعال أصدق من الكلمات،
وأن حسن النية لا يحميك دائماً، لكنه يحفظ قلبك نظيفًا.

الصدمة من الناس لا تعني أن تتوقف عن الطيبة، بل أن تتعلم وضع حدود.
فالنضج لا يعني أن تفقد نقاءك، بل أن تحميه."
 

