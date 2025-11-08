كل يوم حكمة

إلياس
اليوم إن شاء الله سأبدأ بنشر حكمة اي كل سيتم نشر حكمة و كل عضو يستطيع المشاركة فيه في هذه المدونة
بكتابة حكمة
حكمة اليوم: عن الصمت
"الصمت ليس ضعفًا، بل هو لغة العقول الراقية حين تعجز الكلمات عن التعبير."
فالصمت أحيانًا أبلغ من الكلام، لأنه يمنحك فرصة للفهم، والتأمل، واختيار الردّ بحكمة.
