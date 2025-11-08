كل يوم حكمة

"كنتُ أظن أن اللطف يُردّ باللطف، وأن حسن النية يُثمر حسن نية.

لكن الحياة علمتني أن الناس يتصرفون وفق طبيعتهم، لا وفق ما تقدمه لهم.

سيفهمونك كما يريدون، ويعاملونك كما يعكس دواخلهم، لا كما تستحق.



ومع الوقت، ستدرك أن الأفعال أصدق من الكلمات،

وأن حسن النية لا يحميك دائماً، لكنه يحفظ قلبك نظيفًا.



الصدمة من الناس لا تعني أن تتوقف عن الطيبة، بل أن تتعلم وضع حدود.

فالنضج لا يعني أن تفقد نقاءك، بل أن تحميه."