مالسر الحقيقي لتحقيق الفلاح في الدارين 🤔؟

Ēya Ēljana
بسم الله الرحمن الرحيم
مرّات نقعد مع روحي ونخمّم…
نلقى بلي لذّة القرب من رب العالمين تحتاج جهاد وجهاد كبير كبير وخالص و قولي وفعلي وصعيبة على باها في فشل متكرر في ظبط وادارة علاقتي بالله رب العالمين وارى انو الكثير مثلي....
الفئة ليهمها تحسين علاقتها برب العالمين ....
و الغريب؟ الحوايج التافهة تعطينا متعة سريعة ونفضلوها على امور الطاعة حاجة تجذبك للفعل للانفع متلا قبيلة في عوظ مانحفظ خمس ايات من القران الكريم من سورة البقرة لاني كنت مبرمجة نحفظ سورة البقرةكاملةبإذن الله روحت تفرجت مسلسل كنت تفرجتو قبل ودخلت لتيك توك في هاتف امي زيد تفرجت وصدقوني حسب راي وقادر يكون غير صائب ما اغلبية لفيديوا 77بالمائة معندها حتى قيمة و وقدر او نفع كلها سيآت جارية ومضيعة للوقت والعمر والصحة وتاع اظبط وش تتفرج تحتاج جهاد نفس وهناء الخلل؟ والمشكل مام تحاول تظبط بسرعة تمل وتروح للانفع
والنسبة عبر السنوات الاتية ستزداد
أما الحوايج اللي تنفعنا بحق كيما الصلاة، القرآن، الذكر، قيام الليل، فعل الخير —
نحسّ روحي نتهاون فيها، نكسل، نملّ بسرعة! وثقيلة
نسقسي روحي:ونسقسيكم
علاه؟ وين الخلل؟
نلقى بلي الدنيا ظاهرها تافه، بصح عمقها صعيب، امتحان كبير،وقيمتها الحقيقية في الحوايج المعنوية اللي ما تتشراش بالمال والا صعب نفهموها باه نطبقوها...
طريق للجنة راه ببلاش:
القرآن، الدعاء، الصدقة، الاستغفار، حسن الخُلق…
كلش قدّامنا،
بصح المصيبة الكبيرة إنّ النفس تميل دايمًا للتفاهة وللامور الغير نافعة وتهرب من الطاعة
مقطع قران كريم فيه ثواني نهرب منوا ومقطع غناء نبقى نعاود فيه؟
اليس امر مخزي وظلم في حق نفسي وكفران معنوي فعلي بنعمة الله ونعمة السمع والبصر والهاتف والانترنت والاصابع التي تحرك الشاشة ؟؟
السؤال يبقى مطروح:
علاش الطاعة ثقيلة والتفاهة خفيفة؟
وعلاه كل طريق للجنة ببلاش… بصح النفس علاه تعيا؟
يمكن الجواب فـ عدم فهمي وفهمنا العميق لديننا،
وفي عدم تدبّر خلق السموات والأرض بصدق،
وفي التقصير في جهادنا الروحي والمعنوي كل يوم.الخ.....
وفي الختام نقول:
> اللهم قوّينا على نفوسنا،
وهوّن علينا جهادها،
واجعلنا يا رب من الناس اللي يلقاو في الطاعة لذّة،
وفي الذكر راحة،
وفي القرب منك حياة
اريد نصائحكم وارائكم اخوتي لعله يكون تغير فعلي لتحسين وظبط علاقتنا بالله
سلام عليكم
آخر تعديل: