ام أمينة
👑 TOP5 ✍️
طاقم الرقابة
التفاعل 21.3K
الجوائز 3.4K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 10,965
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 48
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
المرأة عورة ... حديث نبوي يتحول إلى ترند ساخر
ترند "المرأة عورة" الذي إنتشر مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي
يُعدّ من أخطر ما تم تداوله لأنه يتضمن سخرية صريحة من حديث نبوي شريف صحيح و هو :
هذا الحديث لا يُقصد به تحقير المرأة بل هو دعوة للستر و الحياء و هي قيم عظيمة في الإسلام
لكن تحويله إلى مادة للضحك و المزاح يُعد إستهزاءًا بالدين
المشكلة ليست فقط في من بدأ الترند بل في إنتشاره دون وعي بخطورته مما يستوجب منا التوعية و التذكير بأن الإستهزاء بالدين حتى عن غير قصد له عواقب وخيمة في الدنيا و الآخرة
و أنتم :
هل صادفتم هذا الترند و أنتم تتصفحون مواقع التواصل الإجتماعي ؟
ما مسؤولية المؤثرين في نشر محتوى ديني بطريقة غير لائقة؟
ما دورنا في الرد على مثل هذه الظواهر؟
ما الطرق الفعالة لنشر الوعي الديني في زمن الترندات؟
موضوع للنقاش
في إنتظار آرائكم و ردودكم
شكرا لكم
....
المرأة عورة ... حديث نبوي يتحول إلى ترند ساخر
ترند "المرأة عورة" الذي إنتشر مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي
يُعدّ من أخطر ما تم تداوله لأنه يتضمن سخرية صريحة من حديث نبوي شريف صحيح و هو :
هذا الحديث لا يُقصد به تحقير المرأة بل هو دعوة للستر و الحياء و هي قيم عظيمة في الإسلام
لكن تحويله إلى مادة للضحك و المزاح يُعد إستهزاءًا بالدين
المشكلة ليست فقط في من بدأ الترند بل في إنتشاره دون وعي بخطورته مما يستوجب منا التوعية و التذكير بأن الإستهزاء بالدين حتى عن غير قصد له عواقب وخيمة في الدنيا و الآخرة
و أنتم :
هل صادفتم هذا الترند و أنتم تتصفحون مواقع التواصل الإجتماعي ؟
ما مسؤولية المؤثرين في نشر محتوى ديني بطريقة غير لائقة؟
ما دورنا في الرد على مثل هذه الظواهر؟
ما الطرق الفعالة لنشر الوعي الديني في زمن الترندات؟
موضوع للنقاش
في إنتظار آرائكم و ردودكم
شكرا لكم
....