المرأة عورة ... حديث نبوي يتحول إلى ترند ساخر

ام أمينة

ام أمينة

👑 TOP5 ✍️
طاقم الرقابة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


المرأة عورة ... حديث نبوي يتحول إلى ترند ساخر

ترند "المرأة عورة" الذي إنتشر مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي
يُعدّ من أخطر ما تم تداوله لأنه يتضمن سخرية صريحة من حديث نبوي شريف صحيح و هو :

1763239102004.webp



هذا الحديث لا يُقصد به تحقير المرأة بل هو دعوة للستر و الحياء و هي قيم عظيمة في الإسلام
لكن تحويله إلى مادة للضحك و المزاح يُعد إستهزاءًا بالدين
المشكلة ليست فقط في من بدأ الترند بل في إنتشاره دون وعي بخطورته مما يستوجب منا التوعية و التذكير بأن الإستهزاء بالدين حتى عن غير قصد له عواقب وخيمة في الدنيا و الآخرة
و أنتم :
هل صادفتم هذا الترند و أنتم تتصفحون مواقع التواصل الإجتماعي ؟
ما مسؤولية المؤثرين في نشر محتوى ديني بطريقة غير لائقة؟

ما دورنا في الرد على مثل هذه الظواهر؟

ما الطرق الفعالة لنشر الوعي الديني في زمن الترندات؟

موضوع للنقاش
في إنتظار آرائكم و ردودكم
شكرا لكم
....
 
توقيع ام أمينة
قائمة تنبيهات [2025]
@حاتم خليفة @rycerz @Fethi.dz @الامين محمد @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@afnene @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @MESSI23000 @abdouker
@أبو عاتكة @barca.moha @طمطومة مصطفى @lotfi12
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @amar hattab @dahman kz
@ناي . . @ALGERIA DZ @سجينة الصمت @فادي محمد
@Hakan @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage
@احمدوا @Oktavio_hinda @elmaalii @أم أُنٌَيسة
@شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @*amani*
@maryou1980 @النجم البعيد @EL Aìd Nh @إلياس
@Amoona @Eay98 @أم أنس جنيد @adam 05_27
@ت.أحمد @سـارة @lewaw11274 @space-cowboy
@Hocine 27 @la lune rose @momoam @عاشق اللمة.
@الروسي @CreativePs @secret de coeur @بوعزة عامر 77
@أحلامي @أنفاس الإيمان @الصراحة راحة @♡كارينا♡
@بسمة القلوب @Mehdidaoud @سكون الفجر @Needforspeede
@سعيد2 @ala3eddine @زهيرة تلمسان @Ma$Ter
@جيهان جوجو @angeblue @باتنية و نص @smiley daily
@Amine7N @سعد606 @Zili Na @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @doaausef3li @mbcsat @الامين محمد
@النورس @Amine ouar @faith8 @hich86
@karim4algeria @mohalia @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi @Iamdetector
@NOUR.DZ @Bouchra zarat @يوسےفے @أفنانوه
@{هِشام} @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied @Martech @ENG.MARWA
@عبد العليم عثماني @tamadhhor @hassibakhe @Maria bnr
@SINMAR44 @أشرقت @السلطانة @abdoulee20
@rasha holwa @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @ديكتاتــــــور @Yacine info @afrah djm
@Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @نورالدين19
@Bilal Manou @لاريمان @Madjid Farid @Alaa_Eldin
@موناليزا @nobledz @Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @أم عبد الله @midou@1 @Qusay Legend
@عمار اعمر @safouan @Rahal Oualid @طموحة
@w@hab_39 @أم عبد الواحد @ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @اسلام 25 @aljentel @bijou071
@المعلمة النشطة @xyzwth @ديسق @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi @الحلم الوردي
@kaka44 @missoum31 @rafid2 @nebbati
@أم أنيسة @BAHMD @زيــن @wadoud3113
@sofiane55 @إعصار @Abde jalil20 @Rochdi.dz
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @Mokhito @md amine
@أم الصبيان @الحازم @هدوء المطر @Silent Hill
@Adam120 @ZICO_40 @الورد الأحمر @عزيز1982
@MiRInGI ALGeRia @Ezoemy @خديجة ph @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz @MOHA 66 @هواري بومدين.
@المقنع @★Dαяĸ-Sтαя★ @bilal berkane @connecter08000
@جزائرية توب @Tarek midou @tunisien93 @امحمد خوجة
@رزان منال @Yousra sa @ليليا مرام @maissa gh
@مباركي أسامة @Adem4dz @اريج عباس @FAY CAL
@osama305 @البشير البشير @فاتن سيلين @bousaid
@جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم
@أبو خديجة
 
توقيع ام أمينة
لم أصادف هذا الموضوع ولا اعلم عنه شيئا ..
لكن بما انه كما ذكر اصبح ماده للإستهزاء فليعلم المستهزئون انهم لن يضروا الدين الإسلامي بشي ، وليعلموا ان المسلمين يؤمنون بأن محمد بن عبدالله هو نبي الله ورسوله وأنه مقدس عند المسلمين ولن يدركوا منه شيئا مهما زاد استهزائهم ،
صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وسلم …
 
توقيع aljentel
نحن مجتمع مسلم بالفطرة ولانطبق تعاليمه في حياتنا اليومية ولا في مجتمع ما فمابالك بيتر المرأة التي فرض الاسلام عليها الخطاب ....
الدين هو المعاملة وهل في مجتمع ما نوجد هذه المعاملة في احترام الكبير والعزف على الصغير واحترام الجار وصل الرحمن
الدين العمل ...هل نحن مجتمع نقدس العمل
 
العودة
Top Bottom