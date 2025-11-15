المرأة عورة ... حديث نبوي يتحول إلى ترند ساخر

يُعدّ من أخطر ما تم تداوله لأنه يتضمن سخرية صريحة من حديث نبوي شريف صحيح و هو :

هذا الحديث لا يُقصد به تحقير المرأة بل هو دعوة للستر و الحياء و هي قيم عظيمة في الإسلام

لكن تحويله إلى مادة للضحك و المزاح يُعد إستهزاءًا بالدين

المشكلة ليست فقط في من بدأ الترند بل في إنتشاره دون وعي بخطورته مما يستوجب منا التوعية و التذكير بأن الإستهزاء بالدين حتى عن غير قصد له عواقب وخيمة في الدنيا و الآخرة

و أنتم :

هل صادفتم هذا الترند و أنتم تتصفحون مواقع التواصل الإجتماعي ؟