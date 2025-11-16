أعطونا فرصة لننهض بالمواضيع

الشغل الشاغل لبعض الأعضاء في هذه الأيام هو الحديث عن ركود منتدى الللمة

اليوم جئتكم ببعض الأسباب وبحل خفيف

االسبب الاول :

الذي يساهم في ركود المنتدى هو ان يتعب الكاتب على موضوعه ويكتبه بكل حرص ونية ثم يجد عشرات المشاهدات ولا رد واحد عليه (أرجو ألا يحدث ذلك مع مختلف المواضيع المنشورة ) هذا يدفع الأعضاء للامتناع عن كتابة نقاشاتهم ومواضيعهم وتركها حبيسة الدفاتر أو العقول

الحل : أكتبوا مواضيعكم ولا يهمكم قد يمر عليها عضو واحد فقط فيستفيد فتأخذون أجرا كبيرا على ذلك هذا افضل من ان يقرأه المئات ويرد عليه الآلاف ولايستفيد منه أحد

السبب الثاني :

مما يجعل الأعضاء الحاليين يحتقرون أنفسهم ويمتنعون عن تجريب حظهم مع ايقونة موضوع جديد هناك في المنتدى من يلقى اقبال لا بأس به وكل من هو جديد في المنتدى لا يحفل به أحد

الحل:

أعطوا مواضيع الأعضاء فرصة ولاتقرأ دون أن تكتب ردك لايهم ان كان الرد عبارة عن نقد

المهم ان يكون النقد بناء المثالية الزائدة كسبب ثالث تجعل العضو يتردد كثيرا قبل طرح المواضيع لأن المنتدى فيه الأعضاء على لفت الانتباه بمواضيع منمقة

الحل: