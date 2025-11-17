لا تكن سجينا لحياتك

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
"لا تكن سجينا لماضيك، لقد كان درسًا، وليس حكما مؤبدا."
فالماضي ليس قيدا يطوق قدميك، بل هو معلم صامت جاء ليعلمك الطريق التي لا ينبغي أن تعود إليها.
نحن لا نحمل جراح الأمس لننزف بها اليوم، بل لنفهم أين نقف، وكيف ننهض، وماذا نستحق.
كل تجربة مررنا بها، مهما كانت قاسية، كانت محاولة من الحياة لتشكلنا، لا لتكسرنا.
إنك لست الشخص الذي أخطأ، بل الشخص الذي تعلم، ولست إبن الظروف، بل إبن قدرتك على تجاوزها.
حين تدرك ذلك، يصبح الماضي مجرد صفحة إنتهت، لا سجنا يغلق عليك أبوابه.
فإمنح نفسك فرصة جديدة، وضع قدمك خارج حدود ما كان، وأسمح للمستقبل أن يراك دون قيود.
لأن الحياة لا تكافئ الذين يهربون من الماضي، بل الذين يفهمونه ثم يمضون بثبات نحو ما يستحقونه حقا.
 
بارك الله فيك ....في وقتها ...فوق قاع واش ذكرت ..لازم نقبلو بلي هذا مكتوب ..ولازم نرضاو به
 
توقيع الديباج الرقيق

المواضيع المشابهة

أبو عاتكة
لا تكن جِدار
المشاركات
7
المشاهدات
586
الامين محمد
الامين محمد
mahboub belaidi
لا تكن لطيفا أكثر من اللازم
المشاركات
0
المشاهدات
672
mahboub belaidi
mahboub belaidi
ام أمينة
كن من الغرباء و لا تكن من الجهلاء ....
المشاركات
2
المشاهدات
356
ام أمينة
ام أمينة
soso ana
لا تكن إمعة!!!
المشاركات
7
المشاهدات
632
عبدالرؤوف
عبدالرؤوف
طموحة
لا تكن سوداويا
المشاركات
4
المشاهدات
614
طموحة
طموحة
العودة
Top Bottom