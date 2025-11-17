لا تكن سجينا لحياتك

"لا تكن سجينا لماضيك، لقد كان درسًا، وليس حكما مؤبدا."

فالماضي ليس قيدا يطوق قدميك، بل هو معلم صامت جاء ليعلمك الطريق التي لا ينبغي أن تعود إليها.

نحن لا نحمل جراح الأمس لننزف بها اليوم، بل لنفهم أين نقف، وكيف ننهض، وماذا نستحق.

كل تجربة مررنا بها، مهما كانت قاسية، كانت محاولة من الحياة لتشكلنا، لا لتكسرنا.

إنك لست الشخص الذي أخطأ، بل الشخص الذي تعلم، ولست إبن الظروف، بل إبن قدرتك على تجاوزها.

حين تدرك ذلك، يصبح الماضي مجرد صفحة إنتهت، لا سجنا يغلق عليك أبوابه.

فإمنح نفسك فرصة جديدة، وضع قدمك خارج حدود ما كان، وأسمح للمستقبل أن يراك دون قيود.

لأن الحياة لا تكافئ الذين يهربون من الماضي، بل الذين يفهمونه ثم يمضون بثبات نحو ما يستحقونه حقا.