قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة . رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في صحيح الجامع





اقرا قل هو الله احد عشر مرات :





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ

