حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال: شلل الأطفال يطرق أبواب الجزائر

و تمس الحملة كل الأطفال ولو كانوا ملقحين من قبل، لتعزيز مناعتهم لمواجهة أي فيروس يكون يسري في المحيط.

و كل تهاون في التلقيح سيكلّفنا غاليا، لأن الإصابة لا ترحم، و #الإعاقة تكون مدى الحياة، و إذا كانت الإصابة في عضلات #الجهاز_التنفسي قد يكون المصير هو #الموت.