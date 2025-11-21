حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال: شلل الأطفال يطرق أبواب الجزائر

أم إسراء
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته..
للأمانة الموضوع من صفحة الدكتورة: بلحاج/طبيبة أطفال
صباحكم خير وجمعتكم مباركة
شلل الأطفال مجددا وللأسف في الجزائر
ايه ال polio
اللي تهنينا منو لما يقارب 30 سنة راه عاود رجع
بسبب المشككين في التلقيحات و البارعين في خلق قضية المؤامرات
ولpuce
ووووووو اللي يبعثوهلنا في التلقيحات
المهم
أكّد الأطباء المختصون أن الحالات الثلاثة3
المؤكدة لمرض #شلل_الأطفال اللي رجعت للظهور من جديد في #الجزائر ، كامل حالات لم تتلق أية جرعة من #اللقاح.
و هذه الحالات اللي ظهرت في كل من #تڤرت، #تامنراست و #برج_باجي_مختار،
تعرضت لمضاعفات خطيرة و شلل مدى الحياة للأسف بسبب التهاون.
والمشكل أنو تؤكد #المنظمة_العالمية_للصحةOMS
أن ظهور حالة واحدة فقط في أي بلد، يُعتبر حادثًا صحيًا خطيرًا جدًا ويُعامل كـ #طارئ_وبائي، لأن #شلل_الأطفال هو مرض شديد العدوى.
و عند العثور على حالة واحدة، يعني أن #الفيروس قد أصاب مابين 100 و 200 شخص دون أعراض.
و الفيروس هذا إذا دخل جسم #الرضيع بلا مايكون ملقح راح يتكاثر في الأمعاء و يتجه مباشرة إلى #الدماغ، و يمكن يتسبّب في عدة أنواع من الشلل ماشي واحد ، تختلف حسب شدة الإصابة والمنطقة المتضررة من الجهاز العصبي و منها:
#الشلل_الرخو_الحاد: الذي يصيب العضلات، وهو الشكل الأكثر شهرة والأكثر خطورة.
#الشلل_النخاعي: الذي يصيب عضلات الأطراف السفلى خصوصا.
#الشلل_البصلي: و هو نوع قاتل لأنه يصيب جدع الدماغ و ينتج عنه شللا في عضلات التنفس و البلع و الكلام.
راح تقولولي ايه واش هو الحل ️
مكانش حل لمواجهة هذا المرض إلا️ بالتلقيح.
و بهذا التلقيح تمكنت #الجزائر من القضاء نهائيا عليه. و كانت آخر حالة سجلت عندنا سنة 1996.
و بفضل نجاعة البرنامج الوطني للتلقيح، حازت الجزائر على #شهادة_الخلو من #شلل_الأطفال سنة 2016.
اسمعوا واش راح نفهمكم
لهذا السبب قررت وزارة_الصحة تنظيم حملة وطنية لتلقيح كل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و 5 سنوات ضد الشلل، على ثلاث فترات:
من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر
من 21 إلى 27 ديسمبر
و خلال شهر جانفي 2026.
و تمس الحملة كل الأطفال ولو كانوا ملقحين من قبل، لتعزيز مناعتهم لمواجهة أي فيروس يكون يسري في المحيط.
و التلقيح يكون في كل مراكز الوطن بصفة مجانية طبعا.
و كل تهاون في التلقيح سيكلّفنا غاليا، لأن الإصابة لا ترحم، و #الإعاقة تكون مدى الحياة، و إذا كانت الإصابة في عضلات #الجهاز_التنفسي قد يكون المصير هو #الموت.
يعني لازم الوعي ربي يحفظكم والله هذا التراجع اللي راه في التلقيح في الجزائر بعد الكوفيد راه يفشل المعنويات.
و للأسف الشهور الأخيرة مرة السعال الديكي ومرة عودة الديفتيريا وذرك عودة البوليو..
اضافة لأزمة القمل و الجرب
رجعنا بثلاثين سنة للوراء بسبب المشككين والفهامة الزايدة بدون اي دليل علمي وربي يجيب الخير.
نتمنى من الاخوة و الاخوات لي عندهم أولاد أو اخوانهم من شهرين إلى 5سنوات التوجه إلى أقرب pmi مرفوقين بالدفتر الصحي للصغير..