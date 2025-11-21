الجمعة السوداء في 28 نوفمبر

ما هي نصيحتكم للمستهلكين؟

مع توقعات بانتعاش تجارة التجزئة، يُتوقع أن يُقام احتفال “الجمعة السوداء” هذا العام في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيكون معظم الموظفين قد تلقّوا رواتبهم بالفعل.

في الوقت نفسه، تُكرّر الشركات الصغيرة مطالبتها بوضع ضوابط مؤسسية على مدة المبيعات، بينما تُشير جمعية المستهلكين إلى تراجع هذه الرقابة

ماهي الجمعة السوداء ؟
 

