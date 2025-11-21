سعر FIAT Grande Panda في الجزائر

حاليا ونحن في شهر نوفمبر 2025 لا يوجد سعر محدد لـ Fiat Grande Panda في الجزائر، ولكن تشير التوقعات إلى أن سعرها سيبدأ من حوالي 2.700,000 دج الى غاية 354,900,000 دينار جزائري، بناءً على توقعات و بالنظر الى اسعارها في ايطاليا و فرنسا (بسعر البنك)..
FB_IMG_1763735905007.webp
سعر تقديري: يبدو أن سعر سيارة فيات باندا غراند (FIAT Grande Panda) الجديدة سيكون حوالي .......... دينار جزائري، وهذا السعر الأولي قد يختلف بناءً على التجهيزات والخيارات التي يتم اختيارها.
طراز فيات دوبلو: هناك عرض آخر لسيارات فيات متاح في الجزائر وهو طراز دوبلو بانوراما بنظام غاز البترول المميع (GPL)، حيث يبلغ سعره المبدئي 3,549,000 دينار جزائري، كما تم توفير سيارة دوبلو الجديدة في الأسواق المحلية.
و لمعرفة سعر فيات جراندي باندا في الجزائر يمكن الاطلاع عليه من موقع دزاير اوتو المتخصص في مجال السيارات
 

