احذر ادمان الانترنت و إليك السب

الآثار السلبية لادمان الإنترنت

1-إدمان الإنترنت يحدث مشاكل صحيه فقد تفقد العين اضرار عديده

2-إدمان الإنترنت قد يصيب مشاكل أسريه فالشخص يقضي معظم وقته أمام الإنترنت مما قد يحدث إثارة أفراد الأسره عليه

3-إدمان الإنترنت قد يسبب مشاكل في العمل فالشخص أحيانا يضيع بعض وقته في اللعب علي الإنترنت

4-إدمان الإنترنت يسبب مشاكل نفسيه منها:

-الشعور بالعزله عن باقي المجتمع

- التقصير في حق الأسره

-العلاقات العاطفية المشوهه التي تؤدي إلي الضياع النفسي

