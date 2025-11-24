احذر ادمان الانترنت و إليك السب

سعد نايلي
موقع اخرخبر ننشر لكم الآثار السلبية لادمان الإنترنت
1-إدمان الإنترنت يحدث مشاكل صحيه فقد تفقد العين اضرار عديده
2-إدمان الإنترنت قد يصيب مشاكل أسريه فالشخص يقضي معظم وقته أمام الإنترنت مما قد يحدث إثارة أفراد الأسره عليه
3-إدمان الإنترنت قد يسبب مشاكل في العمل فالشخص أحيانا يضيع بعض وقته في اللعب علي الإنترنت
4-إدمان الإنترنت يسبب مشاكل نفسيه منها:
-الشعور بالعزله عن باقي المجتمع
- التقصير في حق الأسره
-العلاقات العاطفية المشوهه التي تؤدي إلي الضياع النفسي
