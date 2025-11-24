نصائح رهيبة

نصائح رهيبةفي علم النفس تستحق القراءة و التأمل و التدبر1. ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺠﺎحك في ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ﻟﻚ علي مدار الساعة.2. ﺑﻌﺾ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻬﻤﻴﻦ في حياتهم إلى جدران.3. ﻻ ﺗﻌﺎﺗﺐ إنساﻥ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻨﻚ ﺑﻞ ﻋﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻚ لأﻧﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ.4. ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺪﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻭ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺑﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ... ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ ﺣﻘﺎً ﻓﻬﻢ ﻳﺮﺣﻠﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪ او دون الشعور بهم.5. ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﻜﺎﺀ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺟﻴﺎﺷﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.6. ﺃﻥ ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ بها.7. اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﻴﺴﺖ ﺍلإﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻴﻌﺠﺐ ﺑﻚ ﺑﻞ"ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ" ﻫﻲ إﻋﺘﻘﺎﺩك ﺑﺄﻥ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻚ !8. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ على ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻹﻧﻬﻴﺎﺭ، ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻭ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ.9. إذا أتتك رسالة تغضبك لا ترد ... تريث في الرد عليها و لا ترد مباشرة ...فبعد يوم إلي ثلاث أيام ستجد نفسك ترد عليها ردا حكيما أو تحكم عليها أنها تافهة و لا تستحق الرد.10. الأذواق ليست متساوية ... فأحدهم يراك شيئا عاديا و آخر يراك الجمال بعينه بل و كله ... فكن حذراً فطنا في محيطك.11.لا تشاهد وترحل كافي جهودنا لنستمربنشر المزيد والمفيد لايك للمنشورات لرفع جوده الصفحهفضلا