نصائح رهيبة

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
نصائح رهيبة
في علم النفس تستحق القراءة و التأمل و التدبر

🔘1. ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺠﺎحك في ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ﻟﻚ علي مدار الساعة.

🔘2. ﺑﻌﺾ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻬﻤﻴﻦ في حياتهم إلى جدران.

🔘3. ﻻ ﺗﻌﺎﺗﺐ إنساﻥ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻨﻚ ﺑﻞ ﻋﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻚ لأﻧﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ.

🔘4. ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺪﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻭ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺑﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ... ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ ﺣﻘﺎً ﻓﻬﻢ ﻳﺮﺣﻠﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪ او دون الشعور بهم.

🔘5. ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﻜﺎﺀ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺟﻴﺎﺷﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.

🔘6. ﺃﻥ ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ بها.

🔘7. اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﻴﺴﺖ ﺍلإﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻴﻌﺠﺐ ﺑﻚ ﺑﻞ
"ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ" ﻫﻲ إﻋﺘﻘﺎﺩك ﺑﺄﻥ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻚ !

🔘8. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ على ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻹﻧﻬﻴﺎﺭ، ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻭ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ.

🔘9. إذا أتتك رسالة تغضبك لا ترد ... تريث في الرد عليها و لا ترد مباشرة ...فبعد يوم إلي ثلاث أيام ستجد نفسك ترد عليها ردا حكيما أو تحكم عليها أنها تافهة و لا تستحق الرد.

🔘10. الأذواق ليست متساوية ... فأحدهم يراك شيئا عاديا و آخر يراك الجمال بعينه بل و كله ... فكن حذراً فطنا في محيطك.

