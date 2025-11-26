بين جنون الديباج ♡ ورشيدة سندريلا ♡ لقاء ساحر يومًا ما ♡

بين همسات القدر ونور الله الذي يوجّه القلوب، تبدأ الحكايات أحيانًا من أبسط الأمور: كلمة طيبة، ابتسامة صادقة، أو شعور بالفضول تجاه روحٍ ما. في عالم اليوم، قد تتلاقى القلوب عبر الردود والشاشات، لكن كل لقاء وكل إحساس هو بتقدير الله، الذي يجمع القلوب على الخير ويمدّها بالسكينة والمحبة. ✧ ​