ماذا تفعل المرأة إذا ظلمها زوجها؟

الحوار مع الزوج إذا كان ذلك ممكناً: إذا كان الزوج الظالم شخص متقبل للحوار ويمكن التحدث معه، فهنا على المرأة أن تجرب في البداية هذه الطريقة في تحسين سلوكه معها، فربما يكون ظلمه لها عن سوء تقدير منه وليس تعمد الظلم، وبالتالي يمكن للحوار البناء علاج المشكلة إلى حد ما.
طلب المساعدة من الأهل: عندما تشعر المرأة باستفحال ظلم زوجها لها بجانب معين من حياتها معه، ولم تتمكن من علاج المشكلة بينها وبينه، فيمكنها طلب المساعدة سواء من أهلها أو أهله، للتدخل بطريقة إيجابية تحسن شروط حياتها مع زوجها.
تنمية الاستقلال المادي: الاستقلال المالي للمرأة يجعلها أقوى في الصبر على ظلم الزوج لها خاصة في النواحي المادية، ويجعلها أقوى في مواقف التفاوض واتخاذ القرارات الزوجية، لذا يجب على المرأة التي تشعر بظلم الزوج أن تعمل على تحسين استقلالها المادي من خلال الحصول على العمل، أو تلقي الدعم من قبل الأهل إذا كان ذلك ممكن.
طلب المساعدة القانونية: في حال وجود شيء خطير يمكن أو يقع على المرأة في حياتها مع زوجها الظالم، مثل التعنيف أو التهديد بالإيذاء، وتتوقع فعلاً أن ينفذ هذه التهديدات، فهنا عليها طلب المساعدة القانونية لحماية نفسها.
التفكير في خيارات الانفصال: عندما تفقد المرأة أملها من تغيير سلوك زوجها الظالم وتحسين شروط حياتها معه، وتفشل جميع الحلول لذلك، يمكنها البدء بالتفكير جدياً في خيارات الانفصال عنه.
خلاصة النصائح باختصار
حددي ما هو نوع الظلم الذي تتعرضين له، وكيف يمكن حماية نفسك منه.
تحدثي مع زوجك حول شعورك بالظلم، فربما كان يظلمك دون أن يعرف أو لا يقدر ما تشعرين به ويتراجع عن ذلك بعد الحديث.
تجنبي الصدام مع الزوج الظالم حتى لا تتفاقم الأمور وتعرضي نفسك للأذى منه.
حاولي تحفيز مشاعر الرجولة الحقيقية لدى زوجك، فالرجل الحقيقي لا يظلم زوجته.
ابحثي عن طرق مشروعة لتعويض الجوانب التي تشعرين بالظلم فيها مع زوجك.
اعملي على أن تكون مستقلة وقوية خاصة في الجوانب المادية لحماية نفسك من الظلم.
احصلي على الدعم العائلي في حال كان الظلم الواقع عليك كبير.
احمي نفسك بالوسائل القانونية والاجتماعية وقت الحاجة، كأن يكون الظلم على شكل اعتداء.
احصلي على دعم نفسي من قبل مختصة في حال الشعور بالأذى النفسي أو العاطفي.
فكري في الانفصال إذا كان أفضل لمستقبلك ومستقبل اسرتك
