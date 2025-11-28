زوجك يهملك ولا يهتم بك ؟ إليك الحلول

حفياد آدم
كثير من النساء تتسائل لماذا يهملني زوجي؟
ولعله يجدر بكِ أن تضعي في حسبانكِ أموراً عدة قبل أن تحصلي على إجابة في هذا السياق.
ماذا لو فكرتِ في الأمور التالية قبل أن تتهمي زوجكِ بإهمالكِ؟
لربما كنتٍ تسيئين الظن وتضخمين أموراً عدة وتأخذينها على محمل إهمال الزوج لكِ، حاولي دوماً تدوين كل ما يدور في خلدكِ من عتب أو حزن حول شيء ما، أو حتى غضب، تدوينه على شكل نقاط مكتوبة، وستجدين في مرات كثيرة أنكِ بمجرد حصركِ هذه الأمور كتابياً، فإنكِ تجعلينها أبسط وتستطيعين فهم ما إذا كانت حقيقية أم لا.
لا تنبشي الماضي، لكن لربما كنتِ تعانين جروحاً قديمة غائرة، ولعلها هي من تجعل كل شيء يتراءى لكِ كما لو كان إهمالاً.
فكّري جيداً حول الظروف المحيطة بكِ وبزوجكِ، تذكّري أن من فقد أحد والديه قبل أيام لن يكون قادراً على تزويدكِ بكثير من العاطفة وإسباغ مزيد من الاهتمام على علاقتكما. تذكّري أن من فقد وظيفته قبل شهر وبدأ بصرف مدخراته ليس في حالة نفسية جيدة جداً ليظهر اهتمامه، وهكذا. قيسي الظروف المحيطة وتفهميها جيداً قبل الاتهام.
لربما كنتِ أنتِ ترتكبين خطأ ما يحول دون أن يُظهِر الزوج الاهتمام المرجو، لربما أنكِ لا تمنحين فرصة كافية للزوج ليُظهِر حجم حبه واهتمامه.
الآن، بعد أن صارت الأمور الماضية نصب عينيكِ، ولازلتِ تشعرين أنكِ تعانين من إهمال زوجكِ، ولازلتِ تتساءلين: زوجي يهملني، لماذا؟
فإن إليكِ مجموعة من الأسباب التي قد تفضي لإهمال زوجكِ لكِ. ومن بين الأسباب التي تفضي لإهمال زوجكِ لكِ:
لربما أنكما لم ترعيا الحب جيداً منذ البداية، أي لم تقدما ما يكفي من حب واهتمام في العلاقة، وهو ما أدى لهيمنة حالة من البرود على مشاعركما وإيقاع حياتكما.
لربما انغمسَ هو في أجواء الوظيفة ومحاولة رفع سوية معيشتكما، وأهمل الجانب العاطفي والوجداني بينكما.
لربما كنتِ أنتِ منغمسة كذلك في مسؤوليات الإنجاب، ولم تفلحي في إظهار درجة الاهتمام والحب الكافية.
ثمة عيوب كثيرة تؤدي لإهمال الزوج زوجته من بينها قلة الثقة، وعدم انتهاج الاحترام في التعامل مع الشريك، وهناك كثرة الشك وكثرة الغيرة، وعدم فهم ما ينتظره الزوج منكِ وما تنتظرينه منه وما هي توقعات كل منكما عن الآخر.
قد يكون الزوج منخرطاً في علاقة جديدة، وقد تكونين أنتِ غير مهتمة بتوفير ما وجده لدى أخرى، مثل اهتمامكِ بذاتكِ وانتباهكِ للمسات العاطفية في حياتكما معاً، ما يدفعه للخيانة.
قد تكون قلة الاحترام وعدم إرساء قواعد سليمة للعلاقة من بين الأسباب التي تدفع الزوج لإهمال زوجته؛ ذلك أن الأسس التي بُنِيَت عليها العلاقة غير قوية وغير سليمة من الأساس.
يتبع