زوجك يهملك ولا يهتم بك ؟ إليك الحلول

كثير من النساء تتسائل لماذا يهملني زوجي؟

ولعله يجدر بكِ أن تضعي في حسبانكِ أموراً عدة قبل أن تحصلي على إجابة في هذا السياق.

ماذا لو فكرتِ في الأمور التالية قبل أن تتهمي زوجكِ بإهمالكِ؟

لربما كنتٍ تسيئين الظن وتضخمين أموراً عدة وتأخذينها على محمل إهمال الزوج لكِ، حاولي دوماً تدوين كل ما يدور في خلدكِ من عتب أو حزن حول شيء ما، أو حتى غضب، تدوينه على شكل نقاط مكتوبة، وستجدين في مرات كثيرة أنكِ بمجرد حصركِ هذه الأمور كتابياً، فإنكِ تجعلينها أبسط وتستطيعين فهم ما إذا كانت حقيقية أم لا.

لا تنبشي الماضي، لكن لربما كنتِ تعانين جروحاً قديمة غائرة، ولعلها هي من تجعل كل شيء يتراءى لكِ كما لو كان إهمالاً.

فكّري جيداً حول الظروف المحيطة بكِ وبزوجكِ، تذكّري أن من فقد أحد والديه قبل أيام لن يكون قادراً على تزويدكِ بكثير من العاطفة وإسباغ مزيد من الاهتمام على علاقتكما. تذكّري أن من فقد وظيفته قبل شهر وبدأ بصرف مدخراته ليس في حالة نفسية جيدة جداً ليظهر اهتمامه، وهكذا. قيسي الظروف المحيطة وتفهميها جيداً قبل الاتهام.

لربما كنتِ أنتِ ترتكبين خطأ ما يحول دون أن يُظهِر الزوج الاهتمام المرجو، لربما أنكِ لا تمنحين فرصة كافية للزوج ليُظهِر حجم حبه واهتمامه.


الآن، بعد أن صارت الأمور الماضية نصب عينيكِ، ولازلتِ تشعرين أنكِ تعانين من إهمال زوجكِ، ولازلتِ تتساءلين: زوجي يهملني، لماذا؟

فإن إليكِ مجموعة من الأسباب التي قد تفضي لإهمال زوجكِ لكِ. ومن بين الأسباب التي تفضي لإهمال زوجكِ لكِ:

لربما أنكما لم ترعيا الحب جيداً منذ البداية، أي لم تقدما ما يكفي من حب واهتمام في العلاقة، وهو ما أدى لهيمنة حالة من البرود على مشاعركما وإيقاع حياتكما.
لربما انغمسَ هو في أجواء الوظيفة ومحاولة رفع سوية معيشتكما، وأهمل الجانب العاطفي والوجداني بينكما.
لربما كنتِ أنتِ منغمسة كذلك في مسؤوليات الإنجاب، ولم تفلحي في إظهار درجة الاهتمام والحب الكافية.
ثمة عيوب كثيرة تؤدي لإهمال الزوج زوجته من بينها قلة الثقة، وعدم انتهاج الاحترام في التعامل مع الشريك، وهناك كثرة الشك وكثرة الغيرة، وعدم فهم ما ينتظره الزوج منكِ وما تنتظرينه منه وما هي توقعات كل منكما عن الآخر.
قد يكون الزوج منخرطاً في علاقة جديدة، وقد تكونين أنتِ غير مهتمة بتوفير ما وجده لدى أخرى، مثل اهتمامكِ بذاتكِ وانتباهكِ للمسات العاطفية في حياتكما معاً، ما يدفعه للخيانة.
قد تكون قلة الاحترام وعدم إرساء قواعد سليمة للعلاقة من بين الأسباب التي تدفع الزوج لإهمال زوجته؛ ذلك أن الأسس التي بُنِيَت عليها العلاقة غير قوية وغير سليمة من الأساس.


حلول كثيرة لأجل إنقاذ علاقتكما الزوجية من الانهيار بسبب قلة الاهتمام.

إن كنتِ تتساءلين: زوجي يهملني، فما هو الحل؟

فإن هناك مجموعة من النصائح التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار. لكن تذكّري أن النتيجة ليست فورية كما قد تظنين، بل قد تحتاج وقتاً طويلاً لتبدئي بلمس النتائج.

فيما يلي بعض الطرق التي قد تساعدكِ إن كان زوجكِ يهملكِ:

انتبهي لمظهركِ الخارجي واحرصي دوماً ألا يكون هو السبب وراء إهمال زوجكِ لكِ، اعتمدي التجديد دائماً بمظهرك الخارجي، وحاولي أن تفهمي ما الذي يحبه زوجك من الثياب والعطور والمكياج.

رتبي وقتكِ جيداً؛ لتمنحي زوجكِ في المقابل مساحة جيدة من الاهتمام والرعاية، بحيث لا يشعر أن العمل أو الشغل في البيت أو الاهتمام بالأولاد جعله آخر اهتماماتك.

أبقي مسألة إهمال زوجكِ لكِ حيز الخصوصية بينكما إذ كثيراً ما يؤدي التصريح بالأمر على الملأ لنتائج عكسية، تأكدي ألا تفتحي المجال لتدخل الآخرين بينكما، لأن ذلك قد يكون سبباً جديداً لإهمال الزوج.

ابتعدي عن التذمر بقدر المستطاع، وابتعدي عن الطاقة السلبية في حديثكِ وتصرفاتكِ، حتى خلال الشكوى من إهمال زوجكِ لكِ. استبدلي هذه الطاقة السلبية بالإيجابية، وركّزي على استعادة اهتمام زوجكِ بكِ من دون أن يكون الصِدام نصب عينيكِ.

اصنعي مبادراتكِ الشخصية، كأن ترتبي دعوة لكما على العشاء ولا تغفلي أهمية اللفتات العاطفية التي قد تستردين من خلالها اهتمام زوجكِ بكِ.
مثلاً، رتبي له عيد ميلاد كمفاجأة من شأن هذه اللفتات اللطيفة إعادة العاطفة لسابق عهدها، وبالتالي إعادة الاهتمام لما كان عليه في بداية الزواج.

احرصا على الحوار، لعل الحوار غائب منذ البدء، إن تحاورتما، أظهري عتبكِ على قلة اهتمام الزوج بكِ، واستخدمي ألفاظاً ذكية ولا تكوني عدوانية في مطالبكِ.

استفسري من الزوج إن كان هنالك ما يضايقه منكِ أو ما ينقصه، واسأليه عن وجهة نظره حول الحل، ربما يحاول أن يخبرك بشيء ما من خلال إهماله، وقد يكون السؤال المباشر حلاً بحد ذاته يعيد اهتمام زوجكِ بكِ.

اعملي جاهدة لتصحيح العيوب التي أظهر زوجكِ امتعاضه منها، وحتى إن لم يقل هذا، فبوسعكِ أنتِ الاحتكام لصوتكِ الداخلي ومعرفة ما الذي ينقص في هذه العلاقة وكيف بوسعكِ استعادة اهتمام زوجكِ.

احرصي على الاستمرارية ولا تجعلي الحل مؤقتاً أو أقرب ما يكون لحبوب مسكّنة سرعان ما يذهب مفعولها، بمجرد أن تلمسي تحسناً باهتمام الزوج تمسكي بالحلول الفعالة واجعليها في برنامجك الداخلي.

