زوجك يهملك ولا يهتم بك ؟ إليك الحلول





حلول كثيرة لأجل إنقاذ علاقتكما الزوجية من الانهيار بسبب قلة الاهتمام. حلول كثيرة لأجل إنقاذ علاقتكما الزوجية من الانهيار بسبب قلة الاهتمام.

إن كنتِ تتساءلين: زوجي يهملني، فما هو الحل؟



فإن هناك مجموعة من النصائح التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار. لكن تذكّري أن النتيجة ليست فورية كما قد تظنين، بل قد تحتاج وقتاً طويلاً لتبدئي بلمس النتائج.



فيما يلي بعض الطرق التي قد تساعدكِ إن كان زوجكِ يهملكِ:



انتبهي لمظهركِ الخارجي واحرصي دوماً ألا يكون هو السبب وراء إهمال زوجكِ لكِ، اعتمدي التجديد دائماً بمظهرك الخارجي، وحاولي أن تفهمي ما الذي يحبه زوجك من الثياب والعطور والمكياج. ​

رتبي وقتكِ جيداً؛ لتمنحي زوجكِ في المقابل مساحة جيدة من الاهتمام والرعاية، بحيث لا يشعر أن العمل أو الشغل في البيت أو الاهتمام بالأولاد جعله آخر اهتماماتك. ​

أبقي مسألة إهمال زوجكِ لكِ حيز الخصوصية بينكما إذ كثيراً ما يؤدي التصريح بالأمر على الملأ لنتائج عكسية، تأكدي ألا تفتحي المجال لتدخل الآخرين بينكما، لأن ذلك قد يكون سبباً جديداً لإهمال الزوج. ​

ابتعدي عن التذمر بقدر المستطاع، وابتعدي عن الطاقة السلبية في حديثكِ وتصرفاتكِ، حتى خلال الشكوى من إهمال زوجكِ لكِ. استبدلي هذه الطاقة السلبية بالإيجابية، وركّزي على استعادة اهتمام زوجكِ بكِ من دون أن يكون الصِدام نصب عينيكِ. ​

اصنعي مبادراتكِ الشخصية، كأن ترتبي دعوة لكما على العشاء ولا تغفلي أهمية اللفتات العاطفية التي قد تستردين من خلالها اهتمام زوجكِ بكِ.

مثلاً، رتبي له عيد ميلاد كمفاجأة من شأن هذه اللفتات اللطيفة إعادة العاطفة لسابق عهدها، وبالتالي إعادة الاهتمام لما كان عليه في بداية الزواج. ​

احرصا على الحوار، لعل الحوار غائب منذ البدء، إن تحاورتما، أظهري عتبكِ على قلة اهتمام الزوج بكِ، واستخدمي ألفاظاً ذكية ولا تكوني عدوانية في مطالبكِ. ​

استفسري من الزوج إن كان هنالك ما يضايقه منكِ أو ما ينقصه، واسأليه عن وجهة نظره حول الحل، ربما يحاول أن يخبرك بشيء ما من خلال إهماله، وقد يكون السؤال المباشر حلاً بحد ذاته يعيد اهتمام زوجكِ بكِ. ​

اعملي جاهدة لتصحيح العيوب التي أظهر زوجكِ امتعاضه منها، وحتى إن لم يقل هذا، فبوسعكِ أنتِ الاحتكام لصوتكِ الداخلي ومعرفة ما الذي ينقص في هذه العلاقة وكيف بوسعكِ استعادة اهتمام زوجكِ. ​