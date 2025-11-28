واش تغديت? ههههه

حفياد آدم
قالك مرة واحد ديما تسقسيه صاحبتو:
واش تغديت? يقولها: لوبيا .ديما هكا
واحد النهار قالوا صاحبوا: اكذب شوي قولها
تغديت شواء . كليت كفتة . تغديت بيتزا .....
ايا هذاك خدمتلوا قال و الله عندو الحق .
الغدوى هذيك سقساتوا صاحبتوا: واش تغديت ?
قالها
:بــيــتــزا قاللتلوا :واش مليحة (بنينة)?
قالها : و الله كليت 2 مغارف
شبعت