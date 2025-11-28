واش تغديت? ههههه

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة

قالك مرة واحد ديما تسقسيه صاحبتو:
واش تغديت? يقولها: لوبيا .ديما هكا
واحد النهار قالوا صاحبوا: اكذب شوي قولها
تغديت شواء . كليت كفتة . تغديت بيتزا .....
ايا هذاك خدمتلوا قال و الله عندو الحق .
الغدوى هذيك سقساتوا صاحبتوا: واش تغديت ?

قالها
:بــيــتــزا قاللتلوا :واش مليحة (بنينة)?
قالها : و الله كليت 2 مغارف
شبعت

:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
 
توقيع حفياد آدم
هذا كي حالتي سبحان الله ..تجي تفهم دوخ 🤣
 
توقيع الديباج الرقيق
توقيع حفياد آدم
ربي يدومها عليكم
 
توقيع حفياد آدم
توقيع الديباج الرقيق

المواضيع المشابهة

Skor m@k
يا حصراه على زلابية تيندوف ههههه
2
المشاركات
20
المشاهدات
2K
Autumn leaves
Autumn leaves
بنقابي افتخر
ماكان لا ممحاة لا بريوش ارواحو تشوفو واش كنت ناكل ههه( مسابقة مهبول ومهبولة )
2
المشاركات
34
المشاهدات
2K
لآ شَيْـئَ مُهـمْ
لآ شَيْـئَ مُهـمْ
M
البنت الانجليزية و الفرنسية والجزائرية ( محبوبة الجماهير ) ههههه
المشاركات
7
المشاهدات
783
sarani
S
N
الدنيا موت موت اضحك و خليها على ربي ههههه
المشاركات
4
المشاهدات
2K
وردة مزهرة
و
ن
الووووووووووووووووووبيا
المشاركات
2
المشاهدات
612
INES EMO
I
العودة
Top Bottom