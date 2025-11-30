الرحيل لا يعني إستحالة العودة إليكم ...

هُناك أناسٌ من طوائف البشر

نرتبط بهم من أجل تلك العلاقة الرائعة

نستنشق من عبق كلماتهم عطور الزهور الفائحة

فـ تنمو ورود الصداقة في الله الخالصة

وكحالها حال الحيوات

تستمِد نبض إحساسها بالهمسات الشافية

ودوام الحال من المحال

حين تصبح دون شمسٍ دافئة

فتموت من برد الصقيع أثر الأماكن الخالية

وبالأعناق يصافحنا حُزن الفراق بمخالبه الدامية

ممزّقاً حِبال الوُد والمحبة الغالية

سويعات من الأصيل من عمر الزمان

تفاصيله لن تتكرر مرّة ثانية

يبعثرني الحنين ....

الممزوج بالإشتياق لتلك الروابي العالية

حيث كُنَا نترجِم المشاعِر بـ أدب القافية

ونهمس بلطف عندما نرى العيون الباكية

آملين أن تنقشع غيوم الحزن بـ إبتسامةٍ ضاحِكة

فـ نتوسّد الفرح مُتكئاً للمشاعر الحزينة الغارقة

نلتمِس العُذر عندما نجد الأماكِن خاوية

وها أنا اعود بعد غيابٍ دام سنوات ونفسي له عاتبة

وسؤالأ في الخاطر يحتاج إجابة وافية

ماذا تقولون لمن عاد إليكم وأشواقه جارفة

و الرحيل لا يعني إستحالة العودة

طالما الأشواق في الدم جارية

****************

مرسال الشوق

أبو رأفت السوداني

محمد عباس الجاك



بـ قلمي ​