ذَبَحـوكْ يا وَطَنْ الشُمُوخْ الحُـرْ ...

ذَبَحـوكْ يا وطـنْ الجِبـاه الغُـرْ

يا وَطَنْ الشُمُوخْ الحُـرْ

يا هَذا الفـريـدْ

بـاعـوكْ وَعـداً لا وَعِـيـدْ

ذَبحـوكَ قُربانـاً وتأرِيخـاً تَـلِيدْ

نَحـروكْ يا وَطن الشموخ

جَعلوكْ تَبْتُر بَعضكْ ماضِيَاً وكَما الطَرِيدْ

رَسَمُوهُ لكْ يا مَوطِنى حُلُمْ سَعِيـدْ

سِكِّينْ فَصْلِكَ جَاهِزَةٌ تَسألْ وتَسألْ عَنْ مَزِيدْ

ذَبَحُوكَ بَـلْ وَصَلُوا وَرِيدُكْ بِالـوريدْ

حـرقـوا جِنَـانَـكْ جَفَّفُـوا وِدْيَـانَـكْ

نَخـروا الجُـزُوعْ وأنتُمْ طـائِعِينْ

والسوسْ يَفْصِـلْ مِنْ جَدِيدْ

والسُوسُ يُعْدِي ثُمَّ يُـعـدِي ثُمَّ يُعدِي

جـاؤا يَكِيدوا بعد خَمس أردَفَتْ خَمسِينْ

قـالوا وَصَدَّقتْ يا وَطَنِى الـوَعِيدْ

قَالوا إفتِراءاً إضطِهـادٌ للعَبِيـدْ

صَدَّقتَهُمْ وَرَضِيتْ بالوَعد السَـرابْ

عَـادوا إليكَ ومِنْ جَديدْ

إنِّـى سألتُكَ موطِنِـى لا لَـنْ أزيدْ

مَنْ ذا يُعَـبِّـدَ إخـوتُهْ

والدِينُ أنْهَـى حِقَبَـة الأعراقِ مِنْ زَمَنٍ تَلِـيدْ

وَطَنِـى سألتُـكْ فى القَصِيدْ مَنْ ذا يُنادى بِالشَتاتْ

يا وَطَنِـى سَيَضْحَـى عَلَى البِلدانْ

يا وَطَنِـى طَـرِيدْ إنِّـى نَصَحتُكْ مَـوطِـنِـى

لَكِـنْ يَبدو مَـوطِنى

الدَمعْ يَسألْ فِـى الـغَـداةْ

عَنْ الـمَـزِيدْ
****************
بقلمي
 

