📚 انصحك & وانصحني بقراءة كتاب من المكتبة الشخصية.. أو مطالعاتك💐📚

أمير جزائري حر

أحباب اللمة
تحية طيبة..🙂💐
موضوع مُتجدد.. لإحياء مُتعة قراءة الكتاب الورقي..
وأرجو أن يُشارك مُواطنو اللّمة جميعا في نشر المعرفة من خلال ما لديهم في مكتبتهم الخاصّة من كُتب نافعة رافعة مُمتعة في شتى مجالات المعرفة.. ثقافة.. أدب.. تاريخ.. علوم نفسية واجتماعية.. إسلاميات.. وغيرها.. أو تعريفا بكتاب قرؤوه في مكتبة أو استعاروه من صديق ...الخ
وذلك من خلال عرض صورة لغلاف الكتاب مع تعريف مُختصَر بمحتواه...

دمتم وسلمتم..

ملاحظة: سأضع في المشاركة التالية أول كتاب من مكتبتي الشخصية..
 
كتابُ اليوم هو كتاب موسوعي.. تناول فيه الدكتور مصطفى السِباعي شتّى مجالات الحياة... السياسة والاقتصاد والشؤون المجتمعية.. والتاريخية.. والقضايا النفسية والأُسريّة.. والإسلاميات... الخ
والممتع في الكتاب أنه مكتوب على شكل فقرات مختصرة جدا.. أحيانا جُملة واحدة أو اثنتين.. وبالتالي فهو سهل القراءة.. غير مُملّ..
أنصحكم باقتنائه في مكتباتكم..

وإليكم غلاف الكتاب..👍

IMG_20251202_083450.webp

تحياتي😎
 
