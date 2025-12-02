📚 انصحك & وانصحني بقراءة كتاب من المكتبة الشخصية.. أو مطالعاتك💐📚

أمير جزائري حر
تحية طيبة..
موضوع مُتجدد.. لإحياء مُتعة قراءة الكتاب الورقي..
وأرجو أن يُشارك مُواطنو اللّمة جميعا في نشر المعرفة من خلال ما لديهم في مكتبتهم الخاصّة من كُتب نافعة رافعة مُمتعة في شتى مجالات المعرفة.. ثقافة.. أدب.. تاريخ.. علوم نفسية واجتماعية.. إسلاميات.. وغيرها.. أو تعريفا بكتاب قرؤوه في مكتبة أو استعاروه من صديق ...الخ
وذلك من خلال عرض صورة لغلاف الكتاب مع تعريف مُختصَر بمحتواه...
دمتم وسلمتم..
ملاحظة: سأضع في المشاركة التالية أول كتاب من مكتبتي الشخصية..
