حدثتني عيناك ...





حدثتني عيناكِ حديث الروح للروح ...



استفاقت الأشواق من غيبوبتها القسرية



تواً وجاءت تمشي على استحياء كفتاة صاحب العصا



جئتِ اثر حلم يقظة غشاكِ



ليتك تدركين كم هو قاس انتظار الانتظار



كانت عيناكِ تقول: لا مفر لك مني



سأطوقك مهما حاولت الهروب بعيداً عني



وحواسي المتجمدة بفعل الدهشة تكاد تخنقني



لكن قلبي أبقاني متيقظاً



يا هذهـ الماردة الطاغية ...



رفقاً بي وبجنوني الذي تعرفين



ما عدت ذاك الفتى المدلل



الذي هدهدته مشاعرك



بل صرت مكتمل البنية احمل قلباً



غزته جحافلك من كل إتجاهـ



ولم يجد أمامه سوى الاستسلام لكِ ...



فهيا أيقظيه ...



ليعاود الحنين قبل فوات الأوان



بقلمي / حصرياً







​