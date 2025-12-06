ام أمينة
👑 TOP5 ✍️
طاقم الرقابة
التفاعل 21.8K
الجوائز 3.4K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 11,198
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 49
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأم الجزائرية في فترة الإختبارات ... صبرٌ لا يُقاس و دعاء لا ينقطع
كي تقرب فترة الإختبارات
نلقاو الأم الجزائرية تبدى تحس بروحها داخلة في معركة حقيقية
معركة ما فيها لا راحة لا نوم
غير تعب و سهر و تنظيم و دعاء
الدار تولّي ساكتة و الجو مشحون و كل تفصيل صغير يحسبولو ألف حساب
الأم ربي يحفظها تولّي هي القائد هي اللي تسيّر كلش من وقت القراية حتى وقت الراحة من تحضير الأكل الصحي حتى تهيئة الجو النفسي
تنوض بكري و تحضر فطور الصباح و تبدأ تهدر و تنصح و تؤنب
ما تنساش تراجع دروسك
ركز مع واش مكتوب قدامك
ما تبقاش تلعب
ركز على دروسك و حل الأمثلة
تولّي تراقب كل حركة كل دقيقة محسوبة عندها و كل تأخير محسوب عليه
تحط جدول فيه ساعات القراية و تبدى تراجع معاهم و تشرح و تعاود و تدير المستحيل باش يفهمو
حتى اللي ما قريتش تولّي تقرا و تفهم باش تعاون ولادها و كاينة لي تعاونهم بدروس خصوصية و كاين لي تخليهم يتفرجو الدرس من الأنترنت
و تبقى تسهر معاهم حتى كي ينعسو هي تبقى تفكر
وش ما راجعوش ؟ وش لازم نزيد نعاونهم فيه ؟
و ماشي غير القراية راهي حتى الجانب النفسي مهم بالنسبة لها
الأم تولّي طبيبة نفسية تحاول تبعد الضغط و تبث فيهم الثقة
برافو راك قدها كمل هكذا تنجح
توكّل على ربي و راجع مليح
و تبقى تدعيلهم في كل صلاة في كل سجدة في كل لحظة فراغ
يا ربي نجّح ولادي
يا ربي فرّحني بيهم و حققلهم واش يتمناو
و وسط هاد الكل تنسى روحها و تنسى تعبها و تنسى صحتها
المهم ولادها يكونو بخير و يكونو مستعدين و يكون النجاح حليفهم
الأم الجزائرية في هاد الأيام تولّي رمز للتضحية و رمز للصبر و رمز للحب اللي ما عندوش حدود
ربي يحفظ كل أم جزائرية و يقوّيها و يجازيها على كل ليل سهراتو على كل دمعة خوف و على كل دعاء خرج من قلبها
و ربي ينجّح ولادنا كامل و يفتح عليهم أبواب الفهم و الحفظ و يقّر عيون أمهاتهم بيهم و يجعلهم من أهل العلم و النور
آمين يا رب العالمين
و أنتم ما رأيكم في الموضوع
أنتظر ردودكم و تعليقاتكم
شكرا لكم
.....
الأم الجزائرية في فترة الإختبارات ... صبرٌ لا يُقاس و دعاء لا ينقطع
كي تقرب فترة الإختبارات
نلقاو الأم الجزائرية تبدى تحس بروحها داخلة في معركة حقيقية
معركة ما فيها لا راحة لا نوم
غير تعب و سهر و تنظيم و دعاء
الدار تولّي ساكتة و الجو مشحون و كل تفصيل صغير يحسبولو ألف حساب
الأم ربي يحفظها تولّي هي القائد هي اللي تسيّر كلش من وقت القراية حتى وقت الراحة من تحضير الأكل الصحي حتى تهيئة الجو النفسي
تنوض بكري و تحضر فطور الصباح و تبدأ تهدر و تنصح و تؤنب
ما تنساش تراجع دروسك
ركز مع واش مكتوب قدامك
ما تبقاش تلعب
ركز على دروسك و حل الأمثلة
تولّي تراقب كل حركة كل دقيقة محسوبة عندها و كل تأخير محسوب عليه
تحط جدول فيه ساعات القراية و تبدى تراجع معاهم و تشرح و تعاود و تدير المستحيل باش يفهمو
حتى اللي ما قريتش تولّي تقرا و تفهم باش تعاون ولادها و كاينة لي تعاونهم بدروس خصوصية و كاين لي تخليهم يتفرجو الدرس من الأنترنت
و تبقى تسهر معاهم حتى كي ينعسو هي تبقى تفكر
وش ما راجعوش ؟ وش لازم نزيد نعاونهم فيه ؟
و ماشي غير القراية راهي حتى الجانب النفسي مهم بالنسبة لها
الأم تولّي طبيبة نفسية تحاول تبعد الضغط و تبث فيهم الثقة
برافو راك قدها كمل هكذا تنجح
توكّل على ربي و راجع مليح
و تبقى تدعيلهم في كل صلاة في كل سجدة في كل لحظة فراغ
يا ربي نجّح ولادي
يا ربي فرّحني بيهم و حققلهم واش يتمناو
و وسط هاد الكل تنسى روحها و تنسى تعبها و تنسى صحتها
المهم ولادها يكونو بخير و يكونو مستعدين و يكون النجاح حليفهم
الأم الجزائرية في هاد الأيام تولّي رمز للتضحية و رمز للصبر و رمز للحب اللي ما عندوش حدود
ربي يحفظ كل أم جزائرية و يقوّيها و يجازيها على كل ليل سهراتو على كل دمعة خوف و على كل دعاء خرج من قلبها
و ربي ينجّح ولادنا كامل و يفتح عليهم أبواب الفهم و الحفظ و يقّر عيون أمهاتهم بيهم و يجعلهم من أهل العلم و النور
آمين يا رب العالمين
و أنتم ما رأيكم في الموضوع
أنتظر ردودكم و تعليقاتكم
شكرا لكم
.....