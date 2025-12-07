🌍 سياسة في كِياسة 🌏 برسومات كاريكاتورية 🌎

أمير جزائري حر

تحية طيبة..💐

في هذا الموضوع سنضع ما يجِدّ ويتميّز من إبداع الكاريكاتير.. العربي والعالمي.
فرُبّ رسمة تُغني عن مُطوّلات الكلام..
سنضع كُل ما يُعنى بالسياسة على المستوى العالميّ.. ونخُصّ منها ما ينصُر القضايا العادلة ويفضحُ الزّيف والباطل..

والجميع مدعو للمشاركة..

تحياتي😎
 
