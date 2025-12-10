مسابقة القضاء لسنة 2026

Ēya Ēljana
﷽، مسابقة القضاء 2026 | نحب رأيكم
سلام عليكم،
أنا عضوة وأخت معاكم اليوم عمري 27 سنة، قررت نشارك في مسابقة القضاء 2026 بإذن ﷲ تعالى، فقييلة كإتصل بيا ابي وخبرني كونو مقيم في الصحراء فرحت وتحمست وقلت غدا نطلع نشري كراسات ونبدا دراسة من الصفر0،
لكن سرعان ما فقدت الشغف وترردت ودخلت سوغ يوتوب شفت الفتاوي وقلت او حرام مراة تحكم فلقيت كاين لي يقول ما يصلحش الالتحاق بالقضاء وكاين شيخ يجيزه، وهذا زاد حيرتي
واللي يقلقني أكثر هو أني بطبعي عاطفية، ونخاف هاد الشي يأثر على قدرتي باش نقرر الصح من الغلط الحق من الباطل أو يخليّني نسامح شخص ظالم، ولا – لا قدر الله – نحكم يوم بغير حق.
المسابقة راح تكون في أفريل 2026 بحول الله، وباقي مترددة.
رأيكم… نشارك ولا لا؟ وش نصائحكم للّي حاب يدخل هاد المجال؟
بارك الله فيكم
أشارك أم لا أشارك
علما أنا شغفي وهدفي أن أكون موثقة كما قال لي أساتذ درسني في الجامعة لما كنت ماستر إثنين
قال لي'آية نتي عاقلة تستاهلي تكوني نوتارة تكتبي العقود وتمضي وأكي جالسة شهادة أستاذي لليوم أتذكرها'
أريد نصيحتكم.
اشارك أم لاأنتظر مسابقة المحضر القضائي أحسن وأعمل بنصيحة دكتوري في الحامعة.
