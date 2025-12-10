مسابقة القضاء لسنة 2026

﷽، مسابقة القضاء 2026 | نحب رأيكم

سلام عليكم،
أنا عضوة وأخت معاكم اليوم عمري 27 سنة، قررت نشارك في مسابقة القضاء 2026 بإذن ﷲ تعالى، فقييلة كإتصل بيا ابي وخبرني كونو مقيم في الصحراء فرحت وتحمست 🙂 وقلت غدا نطلع نشري كراسات ونبدا دراسة من الصفر0،

لكن سرعان ما فقدت الشغف وترردت 😔ودخلت سوغ يوتوب شفت الفتاوي وقلت او حرام مراة تحكم فلقيت كاين لي يقول ما يصلحش الالتحاق بالقضاء وكاين شيخ يجيزه، وهذا زاد حيرتي😢
واللي يقلقني أكثر هو أني بطبعي عاطفية، ونخاف هاد الشي يأثر على قدرتي باش نقرر الصح من الغلط الحق من الباطل أو يخليّني نسامح شخص ظالم، ولا – لا قدر الله – نحكم يوم بغير حق.

المسابقة راح تكون في أفريل 2026 بحول الله، وباقي مترددة.
رأيكم… نشارك ولا لا؟ وش نصائحكم للّي حاب يدخل هاد المجال؟


بارك الله فيكم 🍫🥺
أشارك أم لا أشارك
علما أنا شغفي وهدفي أن أكون موثقة كما قال لي أساتذ درسني في الجامعة لما كنت ماستر إثنين
قال لي'آية نتي عاقلة تستاهلي 🎓تكوني نوتارة تكتبي العقود وتمضي وأكي جالسة🥺 شهادة أستاذي لليوم أتذكرها'

أريد نصيحتكم.
اشارك أم لاأنتظر مسابقة المحضر القضائي أحسن وأعمل بنصيحة دكتوري في الحامعة.
 

