🤔 رُوّاد المنتديات... هل هم غريبو أطوار 😁

تحية طيبة..
تساؤل لطالما راودني.. وسُعور لطالما لمستُهُ في محيطي. من أقارب وأصدقاء... وزملاء عمل..
كي يعرف واحد منهم بلي راك تشارك في منتدى مثل هذا أو غيره.. يبقى يشوف فيك باستغراب.. ممزوج ببعض الشفقة أحيانا.. وأحيانا ببعض الغضب..
بابتسامة عريضة.. ساخرة.. وعيون تقول ما لا يقوله.. ومنهم من يقول لك رأيه بصراحة.. وأحيانا أقرب إلى الوقاحة وهجوم عنيف..
منهم من يراك غريب أطوار.. كأنك تعيش في عصر مُندثر.. انطوائي..
وبعضهم يشوفك مسكين.. تغيض و تضيع في وقتك في كتابات وهمية وتعيش فوق الغيوم.. مبتور عن الواقع..
الناس مهتمة بمصالحها والجري والكسب... وأنت في غيبوبة...
حتى صار الكثير ممن عرفت وكان لهم تواجد بالمنتديات يُخفون نشاطهم.. وكأنهم يتلصّصون.. ويسرقون بعض الوقت للمشاركة والتواجد... خشية أن يتم المسك بهم مُتلبّسين بالانتماء لجماعة محظورة.. أقصد منتدى ونمط حياة بِدائي..
وربما يكون هذا الأمر هو الذي يجعل كثيرين يُسجلون بأسماء وهمية... لا يعرفها كثير من أقاربهم وأصدقائهم وزملاؤهم في العمل.. الخ
وبعضهم يستغرب من وفائك للمنتدى.. ويرى بأن مواقع التواصل المستحدثة أولى من المنتديات..
هل نحن الشوّاذ أم من يستهجنُ نشاطنا وتواجدنا في المنتديات... هو الشاذّ..
آراؤكم وتعليقانكم مُرحّب بها..
